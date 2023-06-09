الأرصاد بالمملكة: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد، أن هذه الحالة من المتوقع أن تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان قد نشر المركز الوطني للأرصاد السعودية توقعه لحالة الطقس، أمس الخميس، وقال المركز إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة حائل.