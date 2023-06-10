وزير التموين: توفير 700 مليون دولار لاستيراد القمح والحبوب

قال وزير التموين علي المصيلحي يوم السبت إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر هذا الأسبوع لشراء واردات حبوب.

يأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة وتم تجديده العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.

وأوضح الوزير، إن احتياطيات البلاد الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 شهر، مشيرا إلى أن الحكومة اشترت 3.44 مليون طن من القمح المحلي.