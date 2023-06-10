ads

وزير التموين: توفير 700 مليون دولار لاستيراد القمح والحبوب

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال وزير التموين  علي المصيلحي يوم السبت إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر هذا الأسبوع لشراء واردات حبوب.

 

يأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة وتم تجديده العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.

وأوضح الوزير، إن احتياطيات البلاد الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 شهر، مشيرا إلى أن  الحكومة اشترت 3.44 مليون طن من القمح المحلي.

القمح استيراد القمح استيراد القمح من الخارج وزير التموين اخبار وزارة التموين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس (رابط مباشر)

عاجل| التضخم في مصر يرتفع من جديد.. والأسواق تتراقب تدخل البنك المركزي

وظائف شاغرة فى الرياض اليوم وظائف خالية الرياض راتب 4 آلاف : تحديث

شاهد فيديو سمكة القرش تلتهم سائح روسي بالغردقة.. فيديوهات لاصطياد القرش القاتل Акула

شاهد "The shark" فيديو هجوم سمكة قرش على سائح في الغردقة واصطياده بعدها بساعتين

قبل موسم الحج.. مفاجآت مدويه بشأن سعر الدولار في السوق السوداء

بوابة الأزهر الالكترونية [رسميًا] بـالرابط الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهر ٢٠٢٣ الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر