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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، تقدم "بوابة الفجر"، لمتابعيها، خدمة البث المباشر للمباراة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة أسطنبول التركية، الذي يحتضن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تكون منقولة عبر قناة: "BeIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان يلا شوت

يسعى فريقا مانشستر سيتي وإنتر ميلان إلى كتابة التاريخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، حيث يطمح كل فريق للفوز بالبطولة والتتويج بها.

يسعى مانشستر سيتي إلى الفوز بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه، بعدما خسر النهائي الوحيد الذي شارك به ضد تشيلسي في الموسم الماضي (2020-2021)، ويأمل الفريق الإنجليزي في تحقيق هذا الحلم عبر تغلبه على إنتر ميلان في المباراة النهائية.

من جانبه، يسعى إنتر ميلان إلى استعادة اللقب الغائب في خزائنه منذ 13 عامًا، بعدما توج به 3 مرات في تاريخه، في الأعوام 1964 و1965 و2010، ويأمل الفريق الإيطالي في العودة باللقب إلى مدينة ميلانو بعد فوزه في المباراة النهائية على مانشستر سيتي.

وتأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة ريال مدريد في الدور نصف النهائي، بالتعادل ذهابًا 1-1 في ملعب سانتياجو برنابيو، والفوز إيابًا 4-0 في ملعب الاتحاد. فيما تأهل إنتر ميلان بعد فوزه في ديربي مدينة ميلانو على غريمه التقليدي ميلان، بالفوز ذهابًا 2-0 وإيابًا 1-0 على ملعب سان سيرو.

ومن المتوقع أن تكون المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان مثيرة وقوية، حيث سيتنافس الفريقان على الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا والتتويج باللقب الأكثر شهرة في القارة الأوروبية.

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي المباراة أمام إنتر ميلان، بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، جون ستونز، روبن دياز.

في خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، إيلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين.

في خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

بث مباشر مشاهدة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

ومن المتوقع أن يدخل إنتر ميلان المباراة أمام مانشستر سيتي، بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: أونانا.

في خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني، دومفريس، ديماركو.

في خط الوسط: باريلا، هنريك مخيتاريان، هاكان تشالهان أوغلو.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، دجيكو.

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