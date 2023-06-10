بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا .. يلا شوت

يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، المباراة النهائية المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية، وذلك لتحديد بطل دوري أبطال أوروبا في نسختها لموسم 2022-2023.

يلا شوت بث مباشر مانشستر سيتي وإنتر ميلان

سيكون هذا اللقاء بين الفريقين القويين مثيرًا للجماهير، حيث يسعى كلا الفريقين إلى الفوز باللقب الغالي، والتتويج بلقب البطولة الأشهر في القارة الأوروبية. ويأمل فريق مانشستر سيتي في تحقيق أولى بطولاته في هذه المسابقة، بعد تأهله إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة الفريق الإسباني ريال مدريد في نصف النهائي. بينما يسعى إنتر ميلان للفوز باللقب الثاني عشر في تاريخه، بعد غياب دام لمدة 13 عامًا عن الحصول على اللقب.

وبما أن المباراة ستقام في ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول، فمن المتوقع أن يحضر المباراة عدد كبير من الجماهير من مختلف أنحاء العالم، وستكون المنافسة بين الفريقين شرسة ومثيرة، حيث يسعى كلا الفريقين للتألق وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.

كورة لايف بث مباشر مانشستر سيتي وإنتر ميلان

يتطلع عشاق كرة القدم حول العالم إلى المباراة النهائية المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، وقد تأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على حامل اللقب ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1، في حين تخطى إنتر ميلان جاره ميلان بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين.

يسعى مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا، إلى قيادة فريقه إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي. كما يسعى جوارديولا إلى حصد الثلاثية هذا الموسم، بعد حصد لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ويرى جوارديولا أن الفوز بلقب دوري الأبطال هذه المرة يعد هدفًا أساسيًا له، خاصةً بعد فشله في تحقيق هذا الإنجاز خلال السنوات الماضية، حيث لم يتمكن من الفوز باللقب منذ آخر تتويج له مع برشلونة في 2011.

يسعى جوارديولا إلى تحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث سيصبح أكثر مدرب إسباني فوزًا باللقب عبر التاريخ إذا حقق الفوز بالنهائي. ويملك جوارديولا مسيرة تدريبية حافلة بالألقاب والإنجازات مع مختلف الأندية التي تولى تدريبها خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق 34 لقبًا في مشواره بواقع 14 مع برشلونة، و7 مع بايرن ميونخ، و13 مع مانشستر سيتي.

وتوج جوارديولا مع برشلونة الدوري الإسباني 3 مرات والكأس مرتين والسوبر الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين، ومع فريق بايرن ميونخ، حقق المدرب الإسباني الدوري الألماني 3 مرات والكأس مرتين والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة، ومع مانشستر سيتي فقد حقق جوارديولا لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة 4 مرات والدرع الخيرية مرتين.

يتطلع جوارديولا إلى إضافة لقبٍ جديدٍ إلى مسيرته التدريبية الحافلة بالإنجازات، حيث يعمل بجدٍ مع فريقه لتحقيق النتائج الإيجابية في المباراة النهائية، ويعول جوارديولا على قدرات لاعبيه الرائعة وخبرتهم في المنافسات الكبرى، لتحقيق الفوز باللقب.

ويتنافس مانشستر سيتي في الموسم الحالي على العديد من الألقاب، حيث يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويسعى للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع أن يقدم الفريق أداءً قويًا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ويسعى جوارديولا ولاعبوه إلى تحقيق الفوز باللقب ليضيفوا إنجازًا جديدًا إلى تاريخ النادي وتاريخ جوارديولا كمدرب.

بث مباشر الآن تويتر مان سيتي ضد إنتر ميلان

أعرب بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تطلعه للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي، قائلًا: "في نهائي دوري أبطال أوروبا سنقدم أفضل ما لدينا، النهائي يتوقف على كيفية تصرفك خلال 90 دقيقة، ولكن الأمر ليس له علاقة بالتاريخ، علينا أن نكون أفضل من المنافس".

وأضاف جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إنتر ميلان فريق لديه تاريخ كبير، قدموا عمل كبير في السنوات الأخيرة بطريقة لعبهم، ليس فقط كيف يدافعون، ولكن قدرتهم الجيدة على التحولات الهجومية والتواصل مع المهاجمين".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

وتحدث جوارديولا عن قائمة فريقه للمباراة النهائية، مؤكدًا أنه تم استدعاء كل اللاعبين دون وجود أي غيابات. وتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين، قائمة اللاعبين المستدعاة للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث جوارديولا أيضًا عن الأداء القوي لفريقه في الموسم الحالي، حيث تصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في الدوريات الكبرى خلال موسم 2022-2023، متفوقًا على بايرن ميونخ، بعد تسجيله 94 هدفًا في 38 مباراة بالبريميرليج هذا الموسم بمعدل 2.47 هدف في المباراة.

ويسعى جوارديولا إلى قيادة فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، بعد أن فشل في تحقيق هذا الإنجاز خلال السنوات الماضية، حيث لم يتمكن من الفوز باللقب منذ آخر تتويج له مع برشلونة في 2011.

ويعد جوارديولا من أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث حقق مع فرقه عددًا كبيرًا من الألقاب، منها لقبي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ولقبي الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، ولقبي الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.

إنتر ميلان ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت

يتطلع فريق إنتر ميلان إلى إضافة اللقب الرابع لبطولة دوري أبطال أوروبا إلى سجل بطولاته، وذلك بقيادة مدربه سيمونى إنزاجى. ويأتي ذلك بعد أن قدم الفريق مشوارًا قويًا نحو التأهل لنهائي النسخة الحالية من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

تمكن إنتر ميلان من احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في النسخة المنتهية مؤخرًا برصيد 72 نقطة، خلف نابولي البطل ولاتسيو الوصيف، وضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وأكد مدرب إنتر ميلان، سيمونى إنزاجى، أن المواجهة المرتقبة مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا تعتبر الأهم في حياته، وأن الفريق الإنجليزي يعتبر فريقًا متكاملًا بدنيًا وفنيًا ويستحوذ على الكرة بشكل رائع.

وأضاف إنزاجى أنه يجب على فريقه أن يكون جيدًا في أخذ الكرة من السيتي لأنهم يملكون الكرة بشكل مستمر، وعلى الفريق الإيطالي أن يكون جيدًا في التعامل مع الكرة عندما يتمكن من أخذها، مشيرًا إلى أن هناك لحظات سيضطر فيها الفريق إلى الدفاع وفي لحظات أخرى سيهاجم.

وأشار إنزاجى إلى أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي هو أفضل مدرب في العالم ويمثل حقبة جديدة في تاريخ كرة القدم الحديثة، ومن المتوقع أن يشهد النهائي المرتقب لدوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي منافسة شرسة ومثيرة بين الفريقين.

تتفوق قيمة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على نادي إنتر ميلان الإيطالي في القيمة التسويقية، حيث تصل قيمة النادي الإنجليزي إلى 1.05 مليار يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، بينما تبلغ قيمة النادي الإيطالي 534.45 مليون يورو.

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند، صفوف مانشستر سيتي، كأغلى لاعب فيه بقيمة 170 مليون يورو، فيما يحتل لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، المرتبة الأولى في قائمة أغلى لاعبي الفريق الإيطالي بقيمة 80 مليون يورو.