بث مباشر مباراة مانشستر سيتي يلا شوت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي يلا شوت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر اليوم يلا شوت، يترقب محبو كرة القدم حول العالم مباراة قمة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، وذلك في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، وسيقام اللقاء مساء اليوم السبت، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية، حيث يتطلع الفريقان للفوز بلقب البطولة الأهم في أوروبا في هذا الموسم، وستكون هذه المباراة فرصة للفريقين لإثبات جدارتهما والتألق في الملعب، ولعلها ستكون مباراة لا تنسى لعشاق كرة القدم حول العالم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

مباراة مان سيتي ضد الإنتر تقام فى العاشرة مساء اليوم، السبت، وهي المواجهة التي تعد الأولى على المستوى الرسمي بين الفريقين، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على حامل اللقب ريال مدريد بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ومن جهته، تأهل فريق إنتر ميلان إلى المباراة النهائية أيضًا بعد تفوقه على جاره ميلان بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين، وهذا التأهل يعد السادس للفريق في تاريخه إلى المباراة النهائية للبطولة الأهم في أوروبا.

مشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

يسعى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لقيادة فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، إضافة إلى حصد الثلاثية هذا الموسم بعد فوزه بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

ويضع جوارديولا الكثير من التركيز على الفوز بلقب دوري الأبطال هذا العام، وذلك بعد فشله في تحقيق اللقب خلال السنوات الماضية، حيث لم يتمكن من الفوز بالبطولة منذ تحقيقها مع فريق برشلونة في عام 2011.

وسبق لجوارديولا أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق برشلونة مرتين في عامي 2009 و2011، على حساب فريق مانشستر يونايتد، لكنه لم يتمكن من تحقيق اللقب مع فريق بايرن ميونخ خلال الثلاثة مواسم التي قضاها مع الفريق الألماني. وحتى مع انتقاله إلى مانشستر سيتي في عام 2016، لم يتمكن من الفوز باللقب الأوروبي.

ويسعى جوارديولا إلى معادلة رقم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدرب، كما سيصبح أكثر المدربين الإسبان فوزًا باللقب عبر التاريخ، وذلك في الوقت الذي يتساوى فيه مع ميجيل مونيوز وديل بوسكي كأكثر المدربين الإسبان حصدًا لدوري الأبطال بواقع مرتين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر اليوم يلا شوت

يتطلع جوارديولا، المدرب الإسباني ذو السيرة الذاتية الحافلة بالألقاب والإنجازات، إلى إضافة لقب جديد لمسيرته التدريبية الرائعة مع فريق مانشستر سيتي. وخلال السنوات الأخيرة، حقق جوارديولا 34 لقبًا مع مختلف الأندية التي تولى تدريبها، حيث حصد 14 لقبًا مع برشلونة، و7 مع بايرن ميونخ، و13 مع مانشستر سيتي.

وتوج جوارديولا مع فريق برشلونة بالعديد من الألقاب، بما في ذلك الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس الملك مرتين، والسوبر الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، والسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين. ومع فريق بايرن ميونخ، حقق جوارديولا الدوري الألماني 3 مرات، وكأس المانيا مرتين، والسوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة.

وفي فترة تدريبه لفريق مانشستر سيتي، تمكن جوارديولا من حصد العديد من الألقاب، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات، والدرع الخيرية مرتين.

مباراة مانشستر سيتي بث مباشر

علق المدرب بيب جوارديولا على مواجهة فريق إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه سيقدم أفضل ما لديه خلال المباراة، وأن الفوز في النهائي يعتمد على كيفية تصرف الفريق خلال 90 دقيقة، وليس على التاريخ.

وأضاف جوارديولا أن إنتر ميلان فريق لديه تاريخ كبير وقدم عملًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بطريقة لعبهم، وأنهم لا يقتصرون على الدفاع فقط، بل لديهم قدرة جيدة على التحولات الهجومية والتواصل مع المهاجمين.

وأشار جوارديولا إلى أن الفوز في النهائي ليس أمرًا سهلًا، وأن من الصعب تحقيق الفوز في المباراة النهائية للبطولة، ولكن تواجد الفريق باستمرار والعمل الجاد والتركيز يمكن أن يحقق الفوز في أي وقت، ولذلك يجب على الفريق الاستعداد بشكل جيد وتقديم أفضل ما لديه في المباراة الحاسمة.

يتصدر فريق مانشستر سيتي قائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في الدوريات الكبرى خلال موسم 2022-2023، متفوقًا على بايرن ميونيخ، على الرغم من أن النادي البافاري يتفوق في معدل التسجيل بسبب اختلاف عدد المباريات بين الدوريات، حيث يتكون الدوري الألماني "البوندسليجا" من 34 جولة فقط بينما يتكون الدوري الإنجليزي "البريميرليج" من 38 جولة.

وقد سجل فريق مانشستر سيتي 94 هدفًا في 38 مباراة بالبريميرليج خلال هذا الموسم، بمعدل تسجيل يصل إلى 2.47 هدف في المباراة، مما ساعده على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي. وتألق العديد من لاعبي الفريق في هذا الموسم، بما في ذلك النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي سجل 21 هدفًا في الدوري، والفرنسي رياض محرز الذي سجل 16 هدفًا، بالإضافة إلى الكثير من اللاعبين الآخرين الذين ساهموا بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز الرائع.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

ويعد تصدر مانشستر سيتي لهذه القائمة دليلًا على القدرات الهجومية الرائعة التي يتمتع بها الفريق، والتي أتاحت له تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الحاسمة، وهو ما يجعله واحدًا من أبرز المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا والحصول على الثلاثية هذا الموسم.

الإنتر ضد مان سيتي بث مباشر

يسعى فريق إنتر ميلان إلى إضافة اللقب الرابع لبطولة دوري أبطال أوروبا إلى سجل بطولاته، وذلك بقيادة مدربه سيمونى إنزاجى، خصوصًا بعد أن قدم الفريق مشوارًا قويًا نحو التأهل لنهائي النسخة الحالية من البطولة.

وقد احتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في النسخة المنتهية حديثًا برصيد 72 نقطة، خلف نابولي البطل ولاتسيو الوصيف، وضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ويعد إنتر ميلان واحدًا من الأندية الأكثر نجاحًا في تاريخ كرة القدم الإيطالية والعالمية، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات سابقًا في عامي 1964 و1965 و2010، كما توج بلقب الدوري الإيطالي 19 مرة، وكأس إيطاليا 7 مرات، وكأس السوبر الإيطالي 5 مرات.

ويسعى الفريق الإيطالي إلى تحقيق الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وتحقيق لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، وذلك بعدما قدم مستوى قويًا طوال مشواره في البطولة، ونجح في إقصاء فرق كبرى مثل برشلونة وريال مدريد وشاختار دونيتسك.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي يلا شوت

أكد مدرب إنتر ميلان الإيطالي، سيموني إنزاجي، أن مواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا تعتبر الأهم في حياته، حيث يعد الفريق الإنجليزي فريقًا متكاملًا بدنيًا وفنيًا، يستحوذ على الكرة بشكل رائع ويمتلك نقاط ضعف قليلة.

وأوضح إنزاجي أن المباراة تعتمد على اللحظات، وأن عليهم أن يكونوا جيدين في التعامل مع الكرة عندما يأخذونها من السيتي، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك لحظات يضطر فيها الفريق للدفاع ولحظات أخرى للهجوم.

وأضاف إنزاجي أنه لا يخشى أي شيء، وأنه فخور بلعب فريقه في هذا النهائي، مؤكدًا أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، هو أفضل مدرب في العالم ويمثل حقبة جديدة في تاريخ كرة القدم الحديثة.

وأشار إنزاجي إلى أن مباراة النهائي ستكون مهمة للفريقين، وأنهم قطعوا خطوات كبيرة إلى الأمام، مؤكدًا أنهم يستحقون الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

يذكر أن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، الذي يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان، سيكون النهائي الأول من نوعه منذ موسم 2006-2007، حيث فاز آنذاك فريق ميلان الإيطالي على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2-1، وهو النهائي الخامس في تاريخ البطولة.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى إيديرسون خط الدفاع كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونس - مانويل أكانجي خط الوسط روردري - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان خط الهجوم إرلينج هالاند - جاك جريليش - بيرناردو سيلفا

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مانشستر سيتي