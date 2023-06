مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا [ يلا شوت ]

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا [ يلا شوت ]، يشهد ملعب "أتاتورك الأولسمبي" في إسطنبول اليوم السبت 10 يونيو 2023، مواجهة مثيرة بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وبالإضافة إلى اللقب المرموق، يسعى اللاعبون إلى تحطيم الأرقام القياسية للاعبين السابقين وهذا يعد عاملًا محفزًا للنجوم المشاركين في هذه المباراة المرتقبة.

وينطبق ذلك على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، الذي يفصله هدف وحيد عن تحقيق رقم لم يستطع أي لاعب من بلده تحقيقه مع النيراتزوري منذ موسم 2007-2008، ويسعى مارتينيز لتسجيل هدف في هذا النهائي المهم ليصبح أول لاعب أرجنتيني يصل إلى 10 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي يحطم الرقم السابق الذي حققه هداف الأرجنتين غابرييل باتيستوتا والذي سجل 9 أهداف مع إنتر ميلان في المسابقة.

وتستعرض بوابة الفجر كل ما يخص مباراة مان سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وموعد مباراة مان سيتي وإنتر ميلان، والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي وإنتر ميلان، وملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

موعد مباراة مان سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

ينطلق اللقاء بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان السبت 10 يونيو 2023، عند الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والعاشرة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان والسعودية وقطر والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

ملعب مباراة مان سيتى وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب استاد أتاتورك الدولي في تركيا الليلة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي والمقرر له عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

حكم مباراة مان سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا تحكيميًا بين فريقيى مان سيتي وإنتر ميلان للحكم الدولي سيمون مارسينياك، وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب استاد أتاتورك في تركيا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتى وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة بين إنتر ميلان ومان سيتي والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

beIN Sports 2 HD Premium

beIN Sports 1 HD Premium

Match Football 1

TV3+ Denmark

Canal + France

Polsat 1

TF1 HD Suisse

TVE La 1 HD

RTE Two

HRT 2 HD

TVi portugal

beIN Sports HD 1 English

ZDF HD

TVP 1 HD

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

M. Liga de Campeones

Polsat Sport Premium 1 HD

beIN 4K HDR

C More Sport 1 HD fin

TOD App- beIN SPORTS

M+ Liga de Campeones Bar

معلق مباراة مان سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

نظرًا لأهمية مباراة الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، فقد أعلنت قناة بي إن سبورتس أنها ستنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا على قناتين لها، وسيقوم كل من عصام الشوالي وحسن العيدروس بالتعليق على أحداث المباراة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى إيديرسون خط الدفاع كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونس - مانويل أكانجي خط الوسط روردري - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان خط الهجوم إرلينج هالاند - جاك جريليش - بيرناردو سيلفا

