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بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي والإنتر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023 .. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023.. يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023.. يلا شوت، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر انطلاق مشاهدة مباراة المان سيتي وإنتر ميلان بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم 2022/2023.

يسعى فريق مانشستر سيتي إلى الفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، فيما يطمح فريق إنتر ميلان إلى الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، وبهذا الصدد، سنشهد مباراة كروية كبيرة الليلة في مدينة أسطنبول التركية على ملعب استاد أتاتورك الأولمبي، حيث ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان، وستكون هذه المباراة فرصة للفريقين لتحقيق حلمهم في الفوز بلقب دوري الأبطال، وستكون معركة حامية بينهما على أرض الملعب.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي والإنتر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تنقل قنوات IRIB Tv3، وZDF، و3 Sport، مباراة مانشستر سيتي والإنتر بث مباشر اليوم السبت الموافق 10 يونيو الجاري ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، وستقام المباراة على ملعب استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة أسطنبول التركية.

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي والإنتر اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، السعودية، قطر، الكويت، سوريا، العراق، الأردن، البحرين، اليمن، لبنان، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي والإنتر بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023 

وسوف تتاح قنوات IRIB Tv3، وZDF، و3 Sport، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي والإنتر بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، لذا سنقدم لكم فيما يلي ترددها  على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة IRIB Tv3

التردد: 11900

قمر صناعي: Badr 26°E

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ZDF

تردد قناة 3 Sport

التردد: 11954

قمر صناعي: Astra 19.2°e

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

التردد: 11293

قمر صناعي: Afghansat 1

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تشكيل مباراة مانشستر سيتي والإنتر

نستعرض معكم في الجدول التالية تشكيل مباراة مانشستر سيتي والإنتر المتوقع لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

إيدرسون مورايس

كايل ووكر

روبين دياز

مانويل أكانجي

رودري

جون ستونز

إلكاي جوندوجان

كيفن دي بروين

برناردو سيلفا

جاك جريليش

إيرلينج هالاند

تشكيل الإنتر

حراسة المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

أونانا

دارميان

أتشيربي

باستوني

دومفريس

ديماركو

باريلا

هنريك مخيتاريان

هاكان تشالهان أوغلو

لاوتارو مارتينيز

دجيكو

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، ستبث مباراة الإنتر والسيتي اليوم على قنوات بين سبورت بريموم 1،2، وأيضًا بين إنجلش 1، وبين 4K، وتنقل هذه القنوات المشفرة مباراة اليوم بين السيتي والإنتر بجودة HD للمشتركين في نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى خدمة بين كونكت التي تتيح البث المباشر لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023 عبر الإنترنت، من خلال موقع إلكتروني وتطبيق ذكي، ولكن للمشتركين في مجموعة قنوات بين سبورت فقط.

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