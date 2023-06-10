بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا ( يلا شوت )

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا ( يلا شوت ) ، تقدم «بوابة الفجر» خدمة مشاهدة بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي المرتقبة اليوم السبت ضد نظيره انتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2022/2023.

مشاهدة مباشر لحطة بلحظة مباراة مانشستر سيتي ضد الانتر

ويترقب عشاق الكرة العالمية مساء اليوم «السبت» موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لمباراة السيتي ضد الإنتر المهمة وكذلك تشكيل الفريقين.

تأتي المباراة بين مانشستر سيتي الإنجليزي والإنتر ميلان الإيطالي في نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا للموسم الجاري 2023 بعد مشوار حافل للفريقين على مدار مشوار المسابقة.

مشوار مانشستر سيتي والإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم 2022/2023 بعد تغلبه على فريق بايرن ميونخ في دور الثمانية، ثم تمكن من إزاحة العملاق ريال مدريد في الدور قبل النهائي. ويسعى الفريق الإنجليزي القوي والمميز إلى حصد لقبه الأول في هذه البطولة الكبيرة.

في المقابل، يقدم فريق إنتر ميلان أداءً لافتًا هذا الموسم، حيث تمكن من التغلب على فريق بنفيكا في دور الستة عشر، ثم أطاح بجاره فريق ميلان في الدور قبل النهائي من البطولة. ويسعى الفريق الإيطالي القوي والمميز إلى الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

تعد مباراة النهائي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان بمثابة نهائي قوي ومثير بين اثنين من أقوى وأكبر فرق البطولة للموسم الجاري. كما أنها تجمع بين أحد الأبطال السابقين للبطولة الأوروبية العريقة وهو فريق الإنتر ميلان وبين فريق قوي يبحث عن أول ألقابه مع الكأس ذات الأذنين وهو مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتقام المباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على أرض ملعب استاد «أتاتورك الأوليمبي» في مدينة إسطنبول التركية ووسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين وعشاق الكرة الجميلة من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تكون المباراة حامية ومثيرة وتشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين على اللقب.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «أتاتورك الأوليمبي» في تركيا.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

يتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.. ويتم بث مباراة السيتي اليوم عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

بي إن سبورتس 2 أتش دي بريميوم beIN Sports 2 HD Premium



25 قناة عالمية تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

Match Football 1

TV3+ Denmark

Canal + France

Polsat 1

TF1 HD Suisse

TVE La 1 HD

RTE Two

HRT 2 HD

TVi portugal

beIN Sports HD 1 English

ZDF HD

TVP 1 HD

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

Liga de Campeones

Polsat Sport Premium 1 HD

beIN 4K HDR

C More Sport 1 HD fin

TOD App- beIN SPORTS

M+ Liga de Campeones Bar

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

عبر قناة: بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

فيما يقوم المعلق حسن العيدروس بالتعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

عبر قناة: بي إن سبورتس 2 أتش دي بريميوم beIN Sports 2 HD Premium

تشكيل مانشستر سيتي ضد الإنتر اليوم في نهائي دوري الأبطال

ينتظر أن يخوض مانشستر سيتي مباراة الإنتر بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: جون ستونز ناثان آكي/ كايل والكر روبن دياز وأكانجي.

في خط الوسط: رودريجو وإلكاي جوندوجان وكيفين دي بروين.

في خط الهجوم: جاك جريليش وإيرلينج هالاند وبرناردو سيلفا.

تشكيل الإنتر ضد مانشستر سيتي اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر أن يخوض الإنتر مباراة مانشستر سيتي بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: أليساندور باستوني وفرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان وفيدريكو ديماركو.

في خط الوسط: هاكان كالهانجولو ونيكولو باريلا ودينزل دومفريز وهنريك مخيتريان.

في خط الهجوم: إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.