يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ماتش man-city-vs-inter، يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم بشغف وحماسٍ شديدين مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022/2023، والتي ستقام على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في العاصمة التركية إسطنبول، وتجمع بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

يتنافس الفريقان على حصد اللقب الأهم في الكرة الأوروبية، ويتمتع كل منهما بتاريخ غني في عالم كرة القدم وبلاعبين مميزين في جميع المراكز، وتتوقع الجماهير أن تكون المباراة حافلة بالإثارة والتشويق والندية الشديدة.

وصل فريق مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، إذ تمكن من تخطي عدة فرق قوية في مختلف مراحل البطولة، وقدم أداءً رائعًا في كل مباراة، ويسعى الفريق الإنجليزي إلى حصد أول لقب له في تاريخ البطولة الأوروبية.

أما فريق إنتر ميلان، فقد قدم مستويات رائعة في الموسم الحالي، وتمكن من التغلب على فرق قوية في الدورات السابقة من البطولة، ويسعى الفريق الإيطالي إلى حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم بفارغ الصبر انطلاق المواجهة الحاسمة التي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الحالي، وذلك بعدما تمكن الفريقان من تخطي المنافسين في مباريات سابقة.

تشغل هذه المباراة مكانة خاصة في قلوب عشاق الكرة العالمية، حيث يترقبون بشغف شديد حصول فريقهم المفضل على اللقب الأغلى في الكرة الأوروبية، وتتلقى المباراة تغطية إعلامية هائلة حول العالم، وتنقل عبر العديد من القنوات المفتوحة والمشفرة على الأقمار الصناعية المختلفة، ما يتيح للجماهير متابعتها بسهولة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يتمتع كل منهما بلاعبين مميزين في جميع المراكز، وستكون المواجهة حاسمة لتحديد بطل هذه النسخة المميزة من البطولة. وعلى الجماهير الحضور وتشجيع فريقها بكل قوة وروح رياضية، لتشكيل جوًا من الحماس والإثارة في الملعب، والتي ستكون على مستوى الحدث الرياضي الأهم في العالم لهذا العام.

موعد مباراة مانشستر سيتي والإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت 10 يونيو 2023، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر القنوات التالية:

Match Football 1

TV3+ Denmark

Canal + France

Polsat 1

TF1 HD Suisse

TVE La 1 HD

RTE Two

HRT 2 HD

TVi portugal

beIN Sports HD 1 English

ZDF HD

TVP 1 HD

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

M. Liga de Campeones

Polsat Sport Premium 1 HD

beIN 4K HDR

C More Sport 1 HD fin

beIN Sports 1 HD Premium

TOD App - beIN SPORTS

M+ Liga de Campeones Bar

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معلق مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهمة التعليق على المباراة بنهائي دوري الأبطال، إلى كل من التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى بالإضافة إلى اليمني حسن العيدوس عبر القناة الصوتية الثانية.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تلعب مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أتاتورك الأولمبي".

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان يلا شوت بث مباشر

ستكون المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي إنتر ميلان ومانشستر سيتي متاحة للمشاهدة عن طريق الاشتراك في خدمة البث الخاصة بالقناة، وذلك من خلال الحصول على ترددات beIN SPORTS، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الأقمار الصناعية الأوروبية عن طريق مجموعة من القنوات الأخرى التي ستنقل النهائي. وسيتم نقل المباراة في موعدها المحدد بتوقيت وسط أوروبا، والذي سيكون في السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا يوم السبت 29 مايو 2021.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

القناة التردد الأستقطاب الترميز تصويب الخطأ القمر الصناعي Arena Sports 1 Croatia 11.678 H 30.000 3/4 Eutelsat 16 A Switzerland HD +3 11096 H 30.000 3/4 Hot Bird 13 C BT Sport 1 HD 11.386 V 29.500 8/9 Astra 2 E HRT 2 Croatia HD 11.471 H 30.000 3/4 Eutelsat 16 A Club RTL Belgium 10.930 H 30.000 2/3 Hot bird 13 C MEGA Hellas 11.823 H 27500 3/4 Hot bird 13 b TF1 Suisse HD 11.526 H 29.700 2/3 Hot bird 13 C TV3 Dansk HD 11.823 V 27500 3/4 Astra 4 A TVP 1 Poland HD 11.449 H 27500 3/4 Hot bird 13 C

ما هو مشوار مان سيتي للوصول إلى نهائي دوري الأبطال 2023؟

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بعد تخطيه عقبة فريق ريال مدريد، الحامل السابق للقب البطولة وأحد أكبر وأشهر الأندية في عالم كرة القدم، وحقق الفريق الإنجليزي الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1، بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وفي مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الاتحاد بنتيجة 3-صفر.

وبهذا التأهل، يصل فريق مانشستر سيتي إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ويمثل هذا إنجازًا كبيرًا للفريق وسيكون تحديًا جديدًا يسعى لتحقيقه في مواجهته مع فريق إنتر ميلان الإيطالي في النهائي، ويسعى فريق مانشستر سيتي إلى الفوز باللقب الأغلى في كرة القدم الأوروبية، والذي يعتبر حلمًا لأي فريق يشارك في هذه البطولة الشهيرة، ويأمل الفريق في تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار في المواجهة النهائية.

مشوار إنتر ميلان إلي نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد فوزه الرائع على غريمه التقليدي فريق أي سي ميلانو بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الفريقين، حجز فريق إنتر ميلان مكانًا في نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الحالي، وقدّم الفريق الإيطالي أداءً رائعًا في هذه المباراة الحاسمة، ونجح في تحقيق الأهداف الحاسمة والفوز بالمباراة بشكلٍ مستحق.

ومن المتوقع أن يتبارى فريق إنتر ميلان بقوة في المواجهة النهائية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يسعى بدوره لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وسيكون هذا النهائي الأشهر والأهم في كرة القدم الأوروبية، حيث يسعى الفريقان للفوز باللقب الأغلى والأشهر في الكرة الأوروبية.

ويترقب عشاق الكرة العالمية هذه المواجهة بشغف شديد، حيث يتوقعون مباراة مثيرة ومنافسة شديدة بين الفريقين، ويأملون في رؤية أداء رائع من كلا الفريقين في هذا الحدث الرياضي الأهم في العالم لهذا العام، وسيكون الحضور والتشجيع من جانب الجماهير مهمًا جدًا في هذه المباراة، حيث سيكون للجماهير دورٌ كبيرٌ في تحفيز ودعم فريقها لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الأغلى في كرة القدم الأوروبية.

مواجهات الأندية الإنجليزية والإيطالية في نهائي دوري الأبطال

يُعَد ملعب أتاتورك في إسطنبول المضيف لنهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2023، الخامس الذي يجمع بين فريقين إنجليزي وإيطالي في تاريخ البطولة، وقد سبق للفرق الإيطالية والإنجليزية أن التقت في أربع نهائيات سابقة، حيث تقاسم الفوز في كل منها، وتُعَد فرق إيطالية وإنجليزية قد صادفت بعضها في النهائيات السابقة، والتي شهدت مشاركة فريق ليفربول في أربع نهائيات إنجليزية-إيطالية في الأعوام 1984، 1985، 2005 و2007.

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، لقبين في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، وكلاهما كان على حساب فرق إيطالية. اللقب الأول حققه الفريق الأحمر في العام 1984، عندما تغلب على فريق روما في ملعب الأولمبيكو في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. أما اللقب الثاني فحققه ليفربول عام 2005، حينما تغلب على فريق ميلان بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة تاريخية شهدت تفوق ليفربول بعد تأخره بثلاثة أهداف.

من ناحية أخرى، حققت الفرق الإيطالية لقبين من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، الأول كان لفريق يوفنتوس عام 1985، عندما تغلب على الفريق الإنجليزي بهدف دون مقابل في ملعب هيسيل في بلجيكا، في مباراة شهدت أحداثًا مؤسفة راح ضحيتها 39 شخصًا وأصيب 600 آخرون، ما جعل الفرق الإنجليزية محرومة من المشاركة في البطولات القارية حتى عام 1990. أما اللقب الثاني الذي حققه فريق ميلان الإيطالي فكان عام 2007، بعد تغلبه على ليفربول بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت في أثينا، وتميزت بأداء رائع من جانب فريق ميلان.