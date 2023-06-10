مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر اليوم دوري أبطال أوروبا « يلا شوت »

نهائي الشمبيزليج man-city-vs-inter، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر اليوم دوري أبطال أوروبا « يلا شوت »، ستجرى اليوم السبت مباراة هامة وشيقة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها على ستاد أتاتورك الأوليمبي في مدينة إسطنبول.

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في حجز مقعده في نهائي البطولة، بعد تجاوز عقبة حامل اللقب فريق ريال مدريد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد في مجموع المباراتين. ويسعى الفريق الإنجليزي إلى الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، وتحقيق حلم العديد من مشجعيه.

من جهة أخرى، حجز فريق إنتر ميلان الإيطالي مكانه في المباراة النهائية، بعد فوز مثير على غريمه التقليدي فريق ميلان بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين. ويسعى الفريق الإيطالي إلى الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، وتعويض الجماهير عن النتائج السيئة التي حققها الفريق في السنوات الأخيرة.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية، حيث يتنافس الفريقان على الفوز باللقب الأغلى في قارة أوروبا، وسيكون الفائز بالمباراة هو من يستحق الحصول على اللقب المرموق.

موعد مباراة مانشستر سيتي والإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت 10 يونيو 2023، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ناثان أكي، روبين دياز، كايل والكر.

الوسط: جاك جريليش، رودري، جون ستونز، بيرناردو سيلفا.

أمامهم: إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أندري أونانا.

الدفاع: ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

الوسط: دينزيل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهانوجلو، مارسيلو بروزوفيتش، فيديريكو ديماركو.

الهجوم: إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر القنوات التالية:

Match Football 1 TV3+ Denmark Canal + France Polsat 1 TF1 HD Suisse TVE La 1 HD RTE Two HRT 2 HD TVi portugal beIN Sports HD 1 English ZDF HD TVP 1 HD BT Sport 1 HD Cosmote Sport 1 HD Arena Sport 1 HD Croatia Club RTL M. Liga de Campeones Polsat Sport Premium 1 HD beIN 4K HDR C More Sport 1 HD fin beIN Sports 1 HD Premium TOD App - beIN SPORTS M+ Liga de Campeones Bar

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهمة التعليق على المباراة بنهائي دوري الأبطال، إلى كل من التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى بالإضافة إلى اليمني حسن العيدوس عبر القناة الصوتية الثانية.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تلعب مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أتاتورك الأولمبي".

من هو حكم نهائي دوري أبطال أوروبا؟

سيدير الحكم البولندي المخضرم سيمون مارتشينياك نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي ستقام في إسطنبول بتركيا، وهو ثاني نهائي لبطولة كبرى يديرها هذا الحكم.

تم تعيين الحكم البولندي باويوتش مارتشينياك لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، والمقرر إقامته على ستاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول، وسيعاونه في الإدارة الحكمين المساعدين البولنديين باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس، والحكم الرابع إستفان كوفاكس، وحكم الفيديو توماسز كوياتكوفسكي.

يعد باويوتش مارتشينياك حكمًا بولنديًا مخضرمًا، وسبق له إدارة عدد من المباريات الكبرى على المستوى العالمي، بما في ذلك نهائي كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا.

ويتذكر الجمهور العربي، وخاصة المصري، مارتشينياك جيدًا بعد إدارته لنهائي كأس مصر في العام الماضي بين الأهلي والزمالك، الذي انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

كما أدار مارتشينياك مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بما في ذلك مباراة برشلونة وإنتر ميلانو التي انتهت بنتيجة 3-3 وأدت إلى إقصاء برشلونة، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في الدور ربع النهائي التي انتهت بنتيجة 4-0 لصالح السيتي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

وأدار الحكم البولندي أيضًا مباريات في كأس العرب لعام 2022، بما في ذلك مباراة الجزائر وقطر في نصف النهائي، كما تولى إدارة نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2018 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والذي انتهى بفوز أتلتيكو بنتيجة 4-2 بعد وقت إضافي.

مالك مانشستر سيتي يحضر نهائي أنتر ميلان

تقارير إنجليزية أكدت حضور الشيخ منصور، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه وإنتر ميلان الإيطالي، والمقرر إقامتها في تركيا مساء اليوم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، سيكون حضور الشيخ منصور أول مرة له في مباراة لفريقه منذ 13 عامًا، فمنذ شرائه النادي في عام 2008، كان حاضرًا في لقاء واحد فقط، وهو لقاء ودي في أبوظبي ضد ليفربول في عام 2010، والذي انتهى بفوز السيتي.

وتشير الصحيفة إلى أن نجاح السيتي في الفترة الأخيرة جعله يمتلك قوة كبيرة على الصعيد المحلي، حيث حقق الفريق 7 ألقاب للدوري الممتاز في آخر 12 عامًا، بما في ذلك 5 ألقاب منذ آخر 6 سنوات، وهو ما جعل حضور مالك النادي في المباراة النهائية يأمل الجماهير الإنجليزية في تحفيز الفريق لتحقيق اللقب الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان