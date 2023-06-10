بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

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مانشستر سيتي وإنتر
مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر

بث مباشر الآن man-city-vs-inter.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، تسعى فرقة مانشستر سيتي الإنجليزية، بقيادة مدربها الإسباني بيب غوارديولا، لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، وذلك عندما يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية التي ستقام مساء اليوم على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول.

وقد نجح فريق السيتي بالفعل في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، ويسعى الآن لتحقيق الثلاثية التاريخية للنادي، وهي الدوري الممتاز الإنجليزي وكأس الاتحاد المحليين، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، ما سيعكس نجاحًا كبيرًا للفريق في الموسم الحالي، وسيمثل إنجازًا تاريخيًا للنادي ولجماهيره المتعطشة لتحقيق الألقاب الكبرى.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان يلا شوت اليوم

يتأهب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث يدخل المباراة بحالة مثالية، إذ خسر مرة واحدة فقط في آخر 26 مباراة خاضها في جميع المسابقات، ولم يخسر في مبارياته الأوروبية هذا الموسم، بل فاز بسبعة من أصل 12 مباراة.

يسعى المدرب الإسباني بيب غوارديولا للفوز باللقب الأوروبي لأول مرة منذ فوزه مع برشلونة عام 2011، حين حصد معه الثلاثية في ذلك الموسم.

يبدو فريق السيتي، نظريًا، أكثر قوة من فريق برشلونة في موسم 2008-2009، حيث سجل 32 هدفًا واستقبل 13 هدفًا في ذلك الموسم، بينما سجل السيتي حتى الآن 31 هدفًا واستقبلت شباكه خمسة أهداف فقط.

وفيما يتعلق بنجاحه، قال غوارديولا إن لديه الآن إيرلينغ هالاند، بعدما كان يمتلك ليونيل ميسي في الماضي، مؤكدًا أن هذا هو نجاحه الحقيقي.

يذكر أن إنتر ميلان تمكن من الفوز بالثلاثية عام 2010 بقيادة جوزيه مورينيو، بعدما أطاح ببرشلونة بقيادة غوارديولا في نصف النهائي، لكن هذه المرة ستكون أول مواجهة بين الفريق الإيطالي والسيتي.

وأكد غوارديولا على أن دوري الأبطال منافسة رائعة وحلم كل فريق، وأن النسبة الصحيحة من الهوس والرغبة يجب أن تكون موجودة دائمًا لتحقيق الأشياء، مؤكدًا أن الإيجابية والاستعداد للمحاولة سيكونان العناصر الأساسية في مباراتهم النهائية.

الإنتر يسعى إلى اللقب الأوروبي الرابع

يتأهب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث يدخل المباراة بحالة مثالية، إذ خسر مرة واحدة فقط في آخر 26 مباراة خاضها في جميع المسابقات، ولم يخسر في مبارياته الأوروبية هذا الموسم، بل فاز بسبعة من أصل 12 مباراة.

يسعى المدرب الإسباني بيب غوارديولا للفوز باللقب الأوروبي لأول مرة منذ فوزه مع برشلونة عام 2011، حين حصد معه الثلاثية في ذلك الموسم.

يبدو فريق السيتي، نظريًا، أكثر قوة من فريق برشلونة في موسم 2008-2009، حيث سجل 32 هدفًا واستقبل 13 هدفًا في ذلك الموسم، بينما سجل السيتي حتى الآن 31 هدفًا واستقبلت شباكه خمسة أهداف فقط.

وفيما يتعلق بنجاحه، قال غوارديولا إن لديه الآن إيرلينغ هالاند، بعدما كان يمتلك ليونيل ميسي في الماضي، مؤكدًا أن هذا هو نجاحه الحقيقي.

يذكر أن إنتر ميلان تمكن من الفوز بالثلاثية عام 2010 بقيادة جوزيه مورينيو، بعدما أطاح ببرشلونة بقيادة غوارديولا في نصف النهائي، لكن هذه المرة ستكون أول مواجهة بين الفريق الإيطالي والسيتي.

وأكد غوارديولا على أن دوري الأبطال منافسة رائعة وحلم كل فريق، وأن النسبة الصحيحة من الهوس والرغبة يجب أن تكون موجودة دائمًا لتحقيق الأشياء، مؤكدًا أن الإيجابية والاستعداد للمحاولة سيكونان العناصر الأساسية في مباراتهم النهائية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

Switzerland HD +3    
Arena Sports 1 Croatia    
BT Sport 1 HD    
Club RTL Belgium    
MEGA Hellas    
TF1 Suisse HD    
HRT 2 Croatia HD    
TV3 Dansk HD    
TVP 1 Poland HD    

موعد مباراة مانشستر سيتي والإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت 10 يونيو 2023، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر القنوات التالية:

Match Football 1

TV3+ Denmark

Canal + France

Polsat 1

TF1 HD Suisse

TVE La 1 HD

RTE Two

HRT 2 HD

TVi portugal

beIN Sports HD 1 English

ZDF HD

TVP 1 HD

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

M. Liga de Campeones

Polsat Sport Premium 1 HD

beIN 4K HDR

C More Sport 1 HD fin

beIN Sports 1 HD Premium

TOD App - beIN SPORTS

M+ Liga de Campeones Bar

 

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