AL AHLY vs WYDAD | جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم 11 / 6 / 2023 في نهائي دوري أبطال أفريقيا

هنا AL AHLY vs WYDAD | جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم 11 / 6 / 2023 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ازداد البحث مؤخرًا من محبي كرة القدم بالوطن العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي والتي ستجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز الاهلي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، مشاهدة تلك المباراة مجاناً علي القمر الصناعي نايل سات ونعمل عبر موقعنا البديل لتوفير تلك القنوات الناقلة مجاناً .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد الوداد المغربي العودة

ستقام مباراة اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين فريق الوداد المغربي المستضيف للمباراة وفريق الأهلي المصري وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو الجاري، وستقوم قناة بي ان سبورت بنقل جميع أحداث اللقاء من البداية وحتى النهاية وذلك بشكل حصري نظرا لأنها القناة الوحيدة التي تمتلك حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا، وستقوم القناة بنقل اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الرباط، ويأمل الكثير من محبي الفريق الأحمر الحصول على البطولة وذلك من أجل الانتقام من الوداد الذي حصل على بطولتين من الفريق الأهلي في سنتين مختلفتين، ولذلك تعد هذه المباراة من أهم المباريات النهائية التي سيخوضها الأهلي في موسمه الحالي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي ضد الوداد المغربي الاياب

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11054.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3

تردد قناة hd3 Arryadia المغربية TNT المفتوحة

القمر: نايل سات

التردد: 11157

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا: 4\3.

