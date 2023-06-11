AL AHLY vs WYDAD | جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم 11 / 6 / 2023 في نهائي دوري أبطال أفريقيا

هنا AL AHLY vs WYDAD | جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم 11 / 6 / 2023 في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الفجر الرياضي
الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

 هنا AL AHLY vs WYDAD | جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم 11 / 6 / 2023 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ازداد البحث مؤخرًا من محبي كرة القدم بالوطن العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي والتي ستجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز الاهلي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، مشاهدة تلك المباراة مجاناً علي القمر الصناعي نايل سات ونعمل عبر موقعنا البديل لتوفير تلك القنوات الناقلة مجاناً .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد الوداد المغربي العودة

ستقام مباراة اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين فريق الوداد المغربي المستضيف للمباراة وفريق الأهلي المصري وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو الجاري، وستقوم قناة بي ان سبورت بنقل جميع أحداث اللقاء من البداية وحتى النهاية وذلك بشكل حصري نظرا لأنها القناة الوحيدة التي تمتلك حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا، وستقوم القناة بنقل اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الرباط، ويأمل الكثير من محبي الفريق الأحمر الحصول على البطولة وذلك من أجل الانتقام من الوداد الذي حصل على بطولتين من الفريق الأهلي في سنتين مختلفتين، ولذلك تعد هذه المباراة من أهم المباريات النهائية التي سيخوضها الأهلي في موسمه الحالي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي ضد الوداد المغربي الاياب

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • تردد القناة: 11054.
  • استقطاب: أفقي.
  • معدل ترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 2/3

 

 تردد قناة hd3 Arryadia المغربية TNT المفتوحة

القمر: نايل سات
التردد: 11157
معدل الاستقطاب: افقي
معدل الترميز:27500
معامل تصحيح الخطا: 4\3.
 

 

الوطن العربي القنوات الناقلة النادى الاهلى مباراة الاهلي الوداد المغربي دوري أبطال أفريقيا الأهلي بى ان سبورت نهائي دوري أبطال أفريقيا الوداد البيضاوي الوداد المغرب القنوات المفتوحة قناة بي ان سبورت القنوات المفتوحة الناقلة الاهلي ضد الوداد الاهلي والوداد المغربي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي مباراة الاهلي والوداد الأهلي والوداد البيضاوي المغربي الأهلي ضد الوداد المغربي الأهلي والوداد البيضاوي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي فريق الوداد الوداد البيضاوي المغربي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

اتفرج في البيت.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري إفريقيا على النايل سات

لينك شـغال رسمي.. طباعة صحيفة أحوال المعلم 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم القومي الكترونيًا

بينهما قناة مفتوحة.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد والاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا

هنا ببلاش Ahly.. القنوات المجانيه الناقله لمباراه الأهلي والوداد المغربي الإياب علي نايل سات مجانا

18+ شاهد فيديو سمكة القرش تلتهم سائح روسي بالغردقة.. فيديوهات لاصطياد القرش القاتل Акула كـامل

جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الاهلي ضد الوداد المغربي AL AHLY vs WYDAD في اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بث مباشر

شاهد قـبل الحذف "The shark" فيديو هجوم سمكة قرش على سائح في الغردقة واصطياده بعدها بساعتين

بوابة الأزهر الإلكترونية - نتائج شهادات الأزهر الشريف.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط مباشر استعلم عن نتيجتك الآن