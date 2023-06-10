يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد انتر ميلان Manchester City vs Inter Milan اون لاين

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان يلا شوت 0-0 || مشاهدة مباراة السيتي وانتر ميلان اليوم يلاشوت تعليق عربي

LIVÈ STREEM NØW 1ńd Match بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان يلا شوت 0-0 || مشاهدة مباراة السيتي وانتر ميلان اليوم يلاشوت تعليق عربي،ستقام اليوم مباراة مهمة وتاريخية بين ناديي مانشستر سيتي وإنتر ميلان، وذلك لتحديد بطل بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023. وستقام المباراة على أرضية ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول، وستكون مباراة مثيرة ومنتظرة بين الفريقين.

ويمكن متابعة المباراة مباشرة عبر العديد من القنوات الناقلة المختلفة، بما في ذلك يلا شوت وكورة أونلاين، وتهتم الجماهير بمعرفة تشكيل الفريقين واللاعبين المشاركين في المباراة، وتبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

إن تحديد الفريق الفائز في هذه المباراة سيكون حاسمًا في تحديد بطل دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومنافسة بين الفريقين.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

بعد ثمانية عشر عامًا من معجزة ليفربول في إسطنبول، سيسعى مانشستر سيتي صاحب الثلاثية إلى محاكاة مآثر نظرائهم في ميرسيسايد في نفس المدينة عندما يواجهون إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 مساء السبت.

يتصادم العملاقان القاريان لأول مرة في منافسة على ملعب أتاتورك الأولمبي على خلفية حظوظ محلية متباينة، حيث أضاف بيب جوارديولا لقبين آخرين لكرة القدم الإنجليزية إلى حكومته، في حين أن لقب النيرازوري في الدوري الإيطالي كان سريعًا في أحسن الأحوال..

قضى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على حامل اللقب ريال مدريد 5-1 على مباراتين في الدور نصف النهائي ليحسم تذاكره إلى الحدث الرائع، بينما حصل إنتر على حقوق المفاخرة المحلية بانتصاره 3-0 في مجموع المباراتين على زملائه في سان سيرو إي سي ميلان.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان يلا شوت 0-0 || مشاهدة مباراة السيتي وانتر ميلان اليوم يلاشوت تعليق عربي

يلاشوت مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر

إضافة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وتاج كأس الاتحاد الإنجليزي إلى سيرته الذاتية المميزة في 2022-23، فإن قائمة إنجازات غوارديولا المحلية في الاتحاد لا حصر لها، لكن التكريم القاري المنشود ظل بعيدًا عنه منذ أن ترك راحة كامب نو وراءه.

حتى موسم 2020-21، لم يكن غوارديولا قد قاد مانشستر سيتي أبدًا إلى ما بعد ربع نهائي المسابقة الأوروبية الأولى، ومع عودة المشجعين ببطء إلى الملاعب في أعقاب الاضطرابات التي لا توصف المرتبطة بـ COVID-19، كان الفائز الدائم في الدوري الإنجليزي الممتاز. اقتربوا.

ترك ملعب Dragao مع ذيله مدسوسًا بين أرجله في عام 2021 بفضل هدف كاي هافرتز الفردي لتشيلسي، وقع مان سيتي ضحية لريال مدريد الطاغوت في نصف نهائي 2021-22، لكن الانتقام كان أفضل طبق يقدم مع أربعة أهداف دون إجابة خلال لم شملهم في نفس المرحلة هذه المرة.

بعد لحظتين من التألق الفردي من فينيسيوس جونيور وكيفين دي بروين في مباراة الذهاب بحذر، كان الكثيرون حريصين على عدم حذف مهام كارلو أنشيلوتي تمامًا قبل لم شملهم في مانشستر. بعد كل شيء، أثبت لوس بلانكوس خطأ المشككين مرارًا وتكرارًا عندما تكون الجوائز الأوروبية هي الجائزة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

تشكيل مانشستر سيتي أمام انتر ميلان

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونس – مانويل أكانجي.

خط الوسط: روردري – كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: إرلينج هالاند – جاك جريليش – بيرناردو سيلفا.

تشكيل انتر ميلان أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولا باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان أوجلو – فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – إيدين دجيكو.

الطريق إلى النهائي

لم يكن الطريق لنهائي إسطنبول مفروش بالورود لكلا العملاقين، فكانت قرعة دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات قد أوقعت إنتر ميلان في مجموعة صعبة للغاية تضم بجانبه بايرن ميونخ وبرشلونة فيكتوريا بلزن في المجموعة الرابعة.

سقط انتر ميلان في فخ الخسارة أمام بايرن ميونخ في أول مباراة له بمستهل مشواره بدور المجموعات بهدفين دون رد، ومن ثم صحح الإنتر المسار وتمكن من الفوز على فيكتوريا بلزن بهدفين دون رد، وواصل نغمة الانتصارات وحقق فوز ثمين على برشلونة بهدف دون رد في نهائة ذهاب الدور الأول.

وفي الدور الثاني، تعادل الإنتر أمام برشلونة بالمرحلة الرابعة في الإياب بثلاثية لكل منهما، ومن ثم انتصر على فيكتوريا بلزن برباعية نظيفة، واختتم بخسارة من بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ليتأهل للدور الثمانية في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

بث مباشر beIN Sports مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان لايف

ومع ذلك، ربما شهد الحشد البالغ 53000 متفرج في الاتحاد مرور الشعلة القارية، حيث مزق مان سيتي حامل اللقب بأهداف برناردو سيلفا (2) ومانويل أكانجي وجوليان ألفاريز، مما جعلهم المرشحون بقوة أخيرًا ينهون بطل دوري أبطال أوروبا في تركيا.

منذ تعليم خصومه في الدوري الأسباني درسًا كرويًا، دافع مان سيتي بنجاح عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة لدرء تهديد آرسنال - الذي كان تحديًا متعثرًا في أحسن الأحوال في وقت متأخر - قبل الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية تحت قيادة جوارديولا مقابل. غريمه اللدود مانشستر يونايتد.

وسط تكهنات متواصلة تحيط بمستقبله، تألق إيلكاي جوندوجان المتخصص في نهاية الموسم في مان سيتي تحت أشعة الشمس في ويمبلي - حيث سجل هدفًا رائعًا في غضون 12 ثانية فقط، وهو أسرع هدف على الإطلاق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي - قبل أن يترك تسديدة أخرى في الشباك. في الشوط الثاني جعل ركلة جزاء برونو فرنانديز غير منطقية ووضع مانشستر سيتي على شفا ثلاثية رائعة من الألقاب.

على الرغم من تفوقهم في الاتحاد هذا الموسم، كان انتصار مان سيتي في ويمبلي بمثابة فوزهم الثالث في آخر سبع مباريات خارج مقرهم، مع فشل فريق جوارديولا في الفوز بأحد مباراتيه الأخيرتين على الطريق الأوروبي ضد ريال مدريد أو بايرن ميونيخ، لكن قلة من أنصار Citizens سيكونون قلقين للغاية بشأن الإخفاقات الأخيرة في برايتون وهوف ألبيون ومنطقة برينتفورد.

بتسجيله مرة واحدة على الأقل في آخر سبع مباريات له في دوري أبطال أوروبا، يمكن أن يصبح مانشستر سيتي رابع فريق من إنجلترا يرفع كأس دوري أبطال أوروبا عاليًا بالشكل الحالي للبطولة. دولة واحدة فقط تفخر بثلاثة فائزين سابقين في المنافسة، وسوف ترسل مجموعة من الممثلين المرنين بالفعل.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان يلا شوت 0-0 || مشاهدة مباراة السيتي وانتر ميلان اليوم يلاشوت تعليق عربي

مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان عبر beIN Sports Premium 1 HD

أثبتت محاولات إنتر لإحباط مهمة لقب دوري الدرجة الأولى لنابولي عدم جدواها، ولكن في حين أن المناقشات قبل المباراة قد تتركز على محاولة مان سيتي للثلاثية المحلية والقارية، فإن نجاحًا مماثلًا على المحك بالنسبة لمعلمي Simone Inzaghi بالضربة القاضية.

بعد أربعة أشهر من هزيمة غريمه في المدينة ميلان 3-0 في 2022-23 Supercoppa Italiana، حقق إنتر انتصارًا متطابقًا على خصومه من الروسونيري في الدور الرابع من دوري أبطال أوروبا - وإن كان ذلك على مدار 180 دقيقة بدلًا من 90 دقيقة هذه المرة - للعودة لأعظم مسرح في أوروبا في بعض الاسلوب.

بعد نجاحه 2-0 في مباراة الذهاب حيث تم وصفه بالفريق "البعيد" في سان سيرو، قام إنتر بإخماد أي آمال ضعيفة في مواجهة ميلان من خلال هدف لاوتارو مارتينيز في الشوط الثاني في مباراة الإياب في 16 مايو. وبذلك تقدموا إلى نهائي أوروبي للمرة الحادية عشرة في تاريخهم اللامع.

بعد ثمانية أيام، انتزع إنتر ثنائية Supercoppa Italiana وCoppa Italia من خلال وضع فيورنتينا على السيف 2-1 في نهائي الأخير - الأول من خاسرين أخيرين للفيولا، الذي انتهت أحلامه في تحقيق المجد في الدوري الأوروبي بالدموع. وست هام يونايتد - وإنتر سيخرجان لتجنب تقاسم نفس المصير مع نظرائهما في الكالتشيو عندما يخرجون لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان اليوم مجانا

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قناة bTV Action HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E

قناة Telekom Sport 1 Romania HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E

قناة Look Plus HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E

قناة bTV Action HD علي القمر الصناعي الاذري 46.0°E

قناة CBC Sport Azerbaijan HD علي القمر الصناعي الاذري 46.0° E

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

سيتقابل مانشستر سيتي وانتر ميلان في المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخهما، وستكون هذه المباراة واحدة من أهم المباريات في تاريخ الفريقين. فعلى الرغم من أن مانشستر سيتي يسعى لتحقيق الثلاثية التاريخية، إلا أن إنتر ميلان يريد تعويض خروجه صفر اليدين من الدوري الإيطالي هذا الموسم، والذي احتل فيه المركز الثالث.

ويشارك مانشستر سيتي في المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، حيث خسر النهائي العام الماضي أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 0-1. ومع ذلك، فقد اكتسب الفريق خبرة كبيرة في البطولة عبر السنوات الماضية، وفاز بمباراتين صعبتين ضد بايرن ميونخ الألماني في ربع النهائي وريال مدريد في نصف النهائي، مما يجعله مستعدًا للمنافسة بقوة في المباراة النهائية.

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

يشارك إنتر ميلان في المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخه، حيث توج باللقب 3 مرات وخسر النهائي مرتين سابقتين. وقد كان آخر ظهور للفريق في المباراة النهائية خلال نسخة 2010، حين توج باللقب على حساب بايرن ميونخ.

ويسعى إنتر ميلان للعودة إلى قمة الكرة الأوروبية وتحقيق الفوز في المباراة النهائية ضد مانشستر سيتي، وذلك بعد أن حقق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بقيادة مديره الفني الجديد سيموني إنزاغي. وسيكون الفريق متحمسًا للظفر باللقب الرابع في تاريخه في دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال بيب جوارديولا قبل مواجهة إنتر ميلان؟

صرح المدرب بيب جوارديولا، الذي سبق له التتويج بلقب دوري الأبطال مع فريق برشلونة الإسباني في عامي 2009 و2011، بأنه يجب الاحتفال عند بلوغ المرحلة النهائية في دوري الأبطال. وأضاف جوارديولا أن مواجهة فريق إيطالي في المباراة النهائية ليست بالضرورة الهدية الأفضل، وأن إنتر ميلان فريق يمتلك القدرة على المنافسة بشدة.

تصريحات إنزاجي قبل مواجهة السيتي في نهائي دوري الأبطال

أعرب المدير الفني لإنتر ميلان، سيموني إنزاغي، عن فخره بتأهل الفريق إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة كان حلمًا بالنسبة للفريق، لكنهم كانوا يثقون دائمًا بقدرتهم على تحقيقه. وأضاف إنزاغي أن إنتر ميلان يستحق كل ما حققه، وأن طريق الفريق نحو المباراة النهائية كان استثنائيًا، خاصةً بعد الفوز في الديربي في نصف النهائي ضد ميلان، ما منحهم الثقة اللازمة للوصول إلى المباراة النهائية.

قدم كلا الفريقين مسيرة مميزة في طريقهما إلى المباراة النهائية، حيث حقق مانشستر سيتي 7 انتصارات وتعادل في 5 مباريات ولم يتلقى أي هزيمة، وسجل لاعبو الفريق 31 هدفًا في المسابقة بينما تلقت شباكه 5 أهداف فقط.

وكانت مسيرة الفريق في دوري الأبطال تعكس تألقه في البطولات المحلية على مدار الموسم.

أما إنتر ميلان، فقد حقق 7 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين على طريقه إلى المباراة النهائية، وسجل لاعبوه 19 هدفًا مقابل 10 أهداف اخترقت شباك الفريق.

وبالرغم من تعرض الفريق لبعض الصعوبات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إلا أن إنتر ميلان قدم مسيرة متوازنة ومتماسكة في دوري الأبطال، وتمكن من تخطي الكثير من الصعاب للوصول إلى المباراة النهائية.

بطاقة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان اليوم

ستنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش

وستنقل المباراة حصريًا على قنوات بي إن سبورت باللغة العربية. يقام النهائي في ملعب أتاتورك الدولي في إسطنبول، تركيا، وهو الملعب الذي تم افتتاحه عام 2002

وتم تجديده في عامي 2005 و2020، ويتسع لـ 75 ألف متفرج. وهذا النهائي هو الثاني الذي يقام في استاد أتاتورك في تاريخ دوري الأبطال

حيث توج ليفربول الإنجليزي باللقب على حساب ميلان بركلات الترجيح في نسخة عام 2005. ويذكر أن آخر مرة فاز إنتر ميلان بلقب دوري الأبطال كان عام 2010 بعد فوزهم على بايرن ميونخ بنتيجة 2-0

في حين خسر مانشستر سيتي النهائي العام الماضي أمام تشيلسي بنتيجة 1-0.

ستنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش، وستنقل المباراة حصريًا على قنوات بي إن سبورت باللغة العربية.

يقام النهائي في ملعب أتاتورك الدولي في إسطنبول، تركيا، وهو الملعب الذي تم افتتاحه عام 2002 وتم تجديده في عامي 2005 و2020، ويتسع لـ 75 ألف متفرج. وهذا النهائي هو الثاني الذي يقام في استاد أتاتورك في تاريخ دوري الأبطال، حيث توج ليفربول الإنجليزي باللقب على حساب ميلان بركلات الترجيح في نسخة عام 2005.

ويذكر أن آخر مرة فاز إنتر ميلان بلقب دوري الأبطال كان عام 2010 بعد فوزهم على بايرن ميونخ بنتيجة 2-0، في حين خسر مانشستر سيتي النهائي العام الماضي أمام تشيلسي بنتيجة 1-0.