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القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى

جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الاهلي ضد الوداد المغربي AL AHLY vs WYDAD في اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بث مباشر

الفجر الرياضي
القنوات الناقلة لمباراة
القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى، يتساءل عدد كبير من المواطنين ومحبي وعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي عن ترددات جميع القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى لمواجهة الأهلي المصري ونظيرة الوداد المغربي وإستطاع الاهلي في لقاء الذهاب أن يحقق الفوز بهدفين دون رد ويعمل في الإياب الي تحقيق الفوز والحصول علي البطولة الحادية عشر لقاء سيكون ناري للغاية ويريد الجميع من جماهير النادي الاهلي بالوطن العربي مشاهدة تلك المباراة مجاناً علي القمر الصناعي نايل سات تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كرة قدم بين الأهلي والوداد بث مباشر، حيث اللقاء الذي سيكون في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، وموعد مباراة كرة قدم بين الوداد والأهلي، ومعلق مباراة كرة قدم الوداد والأهلي.

 

يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث مباراة فريقهم أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة tnt الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، تردد قناة tnt المغربية الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباراة الأهلي والوداد المقررة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2023، وذلك بشكل مجاني ودون تشفير.

تردد قناة tnt المغربية الرياضية

تردد قناة المغربية الرياضية عرب سات 2023:

الترد: 12383.
معامل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات 2023:

التردد: 11157.
معامل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطا: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية هوت بيرد:

التردد: 10872.
معامل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطا: 3/4.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي، مساء يوم السبت المقبل الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس بالرباط.

 

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