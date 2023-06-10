يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر الشوط الثاني في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم.. YALLA SHOOT

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم .. YALLA SHOOT

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يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر الشوط الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم.. YALLA SHOOT ،إنتر ميلان فريق لديه تاريخ كبير، قدموا عمل كبير في السنوات الأخيرة بطريقة لعبهم، ليس فقط كيف يدافعون، ولكن قدرتهم الجيدة على التحولات الهجومية والتواصل مع المهاجمين.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت الموافق 10 من شهر يونيو الجاري، والتي تقام ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ملعب «أتاتورك الأولمبي» في العاصمة التركية إسطنبول.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بث مباشر

وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن تخطى عقبة البطل التاريخي للتشامبيونزليج وحامل اللقب فريق ريال مدريد، بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.

بينما تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد أن حقق فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي فريق ميلان بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يخوض فريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، مباراته أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونس - مانويل أكانجي.

خط الوسط: روردري - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: إرلينج هالاند - جاك جريليش - بيرناردو سيلفا.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يخوض إنتر ميلان بقيادة الإيطالي سيمون إنزاجي مباراته أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولا باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان أوجلو - فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتقدم الفجر بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت الموافق 10 من شهر يونيو الجاري، والتي تقام ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ملعب «أتاتورك الأولمبي» في العاصمة التركية إسطنبول.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.