مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر اليوم يلا شوت

كورة لايف بث مباشر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يلا شوت.. الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر اليوم يلا شوت ، تتمتع مباراة النهائي في دوري أبطال أوروبا دائمًا بشعبية كبيرة، نظرًا لأنها تمثل النهائي الأبرز للبطولة القارية الأقوى للأندية في العالم، وتزداد أهمية هذا العام مع مستوى الفريقين الذين سيلتقيان وحاجتهما الماسة إلى الفوز باللقب.

بث مباشر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر اليوم يلا شوت، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي والإنتر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن بدء أقوى مباراة كروية في العالم بين الأندية.

وتريد جماهير كرة القدم معرفة طرق الحصول على مشاهدة مباراة مانشستر سيتي والإنتر بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، حيث تقام المباراة في تركيا، ويحق للتلفزيون التركي نقل المباراة بشكل مجاني على الإرسال الأرضي للجماهير داخل تركيا فقط.

ونقدم لكم في السطور التالية ترددات كافة القنوات المفتوحة والمشفرة التي تتيح بث مباشر مباراة مانشستر سيتي والإنتر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع، وطاقم تحكم المباراة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي والإنتر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تقدم قناة trt spor التركية بث مباشر مباراة مانشستر سيتي والإنتر اليوم السبت الموافق 10 يونيو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، حيث يرغب السيتي في حصد أول لقب له في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه قدم موسم كروي رائع أسفر عن حصد أكثر من بطولة محلية أبرزها بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة المان سيتي والإنتر اليوم على ملعب ستاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، كما تنطلق مباراة مانشستر سيتي والإنتر بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيتات العواصم العربية التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، القدس، الرياض، الدوحة، بيروت، الكويت، عمان، صنعاء، المنامة، دمشق، بغداد.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023

ونستعرض معكم في السطور التالية كافة ترددات قناة trt spor التركية على مختلف الأقمار الصناعية، ليستطيع المشجع من مشاهدة مباراة مانشستر سيتي والإنتر بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ترددات قناة trt spor التركية لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي والإنتر بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا قمر صناعي: Turksat 1C التردد: 11054 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 قمر صناعي: Turksat 1C التردد: 10963 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 14166 تصحيح الخطأ: 5/6 قمر صناعي: Eutelsat W3 التردد: 10803 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل مانشستر سيتي ضد الإنتر

ونقدم لكم في السطور التالية تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة الإنتر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز - مانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياز.

خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - إيلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين.

الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

تشكيل الإنتر ضد مانشستر سيتي

وإليكم تشكيل إنتر ميلان لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشوبي - أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهانوجلو - مارسيلو بروزوفيتش - فيديريكو ديماركو.

الهجوم: إيدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالتالي:

طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي والإنتر اليوم في دوري الأبطال مهمة الحكم اسم الحكم جنسية الحكم حكم ساحة شيمون مارتشينياك بولندا حكم مساعد أول باويل سوكولنيكي بولندا حكم مساعد ثانِ توماش ليستكيفيس بولندا الحكم الرابع إشتفان كوفاتش رومانيا حكم الفيديو VAR توماش كفياتكوفسكي بولندا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وإنتر ميلان | اضغط هنـــــا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

أما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، أعلنت بين سبورت beIN SPORTS إذاعة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان على قنوات بين سبورت بريميوم 1 و2، وقناة بين سبورت إنجلش 1، كذلك قناة بين 4K، وكذلك ستتيح بين سبورت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان عبر الإنترنت من خلال خدمة بين كونكت المدفوعة، وللمشتركين في قنواتها فقط، وفيما يلي نستعرض معكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والإنتر بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023.