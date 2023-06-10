مصرع 19 شخصًا جرّاء الأمطار والعواصف في باكستان

أفاد مسؤولون باكستانيون، اليوم السبت، مقتل 19 شخصًا على الأقل جراء هطول أمطار غزيرة، وعواصف رعدية ضربت البلاد.

وكانت قد هطلت أمطار غزيرة وضربت عواصف رعدية عدة أجزاء من إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب في باكستان.

وفي مقاطعة بانو في خيبر باختونخوا، لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا حتفهم وأصيب 73 آخرين في حوادث متصلة بانهيار أسقف وجدران، وفقًا لقناة "جيو نيوز".

وفي غضون ذلك، لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم وأصيب 73 آخرون في منطقة لاكي مروات في حوادث انهيار جدران.

وقالت مصادر طبية إن أربعة أطفال وامرأة من بين الضحايا.

وبدوره، قال المدير العام لمنظمة الإنقاذ 1122 في بيان إن عملية الإغاثة جارية في المناطق المتضررة ويجري نقل المصابين إلى المستشفيات.

وبالمثل، ضربت الأمطار الغزيرة إلى جانب الرياح القوية عدة أجزاء من البنجاب بما في ذلك سارجودا وجوجرانوالا وفيصل أباد ومناطق أخرى.

وفي قرية تشان بمنطقة خوشاب بالإقليم، توفيت ثلاث فتيات بعد انهيار جدار منزلهن بسبب الأمطار الغزيرة.

وأصيب 10 أشخاص على الأقل في حوادث ذات صلة بالأمطار في منطقة جوجرانوالا.

وفي السياق، أعلنت السلطات حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب الهند ومناطق ساحلية أخرى بعد أن حذر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وطلبت السلطات من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار بيبارجوي.

وقالت دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت بيبارجوي "عاصفة شديدة جدًا" إن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومترًا إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة المالية مومباي.

وأضافت في بيان "من المرجح جدًا أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيًا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة".

وتم نشر فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوة الاستجابة للكوارث بولاية جوجارات في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار.

وأزيلت الهياكل غير المستقرة، مثل اللافتات، وتأهبت إدارة الكهرباء لانقطاع التيار.