تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ23

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد الحكومة وخطة التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إقرارها، بذريعة الإصلاح القضائي.

وشارك الآلاف في المظاهرة الرئيسية في ميدان كابلان بتل أبيب، لكن بنسب أقل من الأسابيع الماضية منذ بدء المظاهرت، ونددوا بخطة التعديلات القضائية وسياسة الحكومة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت، في بيانات عدة، وعلى مدار الأسبوع الماضي، للتظاهر ضد خطة الحكومة، وتوقعت المعارضة أن يصل عدد المتظاهرين اليوم إلى مئات الآلاف، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتوقع انخفاضا في أعداد المتظاهرين.

وتأتي المظاهرات قبيل عدة أيام من اختيار لجنة تعيين القضاة، التي حذرت منها أحزاب المعارضة في إسرائيل.

وفي مدينة قيسارية، تظاهر المئات قبالة الفندق الذي يلتقي فيه نتنياهو ووزير القضاء يارليف ليفين، وسط تعزيزات كبيرة من قوات الشرطة التي حالت دون وصول المتظاهرين إلى الفندق.

وطالب المتظاهرون وزير القضاء الإسرائيلي بالخروج والاستماع إليهم، كما أطلقوا هتافات من بينها "ليفين، هنا ليست بولندا".

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