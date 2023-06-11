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أسعار تبدء من 1.5 مليون جنيه.. هيئة تعاونيات البناء والإسكان تفتح باب الحجز لـ361 وحدة سكنية بمدن القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن فتح باب الحجز، لعدد 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة ( لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان ) بمساحات تتراوح من 95م2: 155م2.

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتبارًا من غد الإثنين الموافق 12/6/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27/6/2023، بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: شارع سمير عبدالرءوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقًا للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي المعلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبدالرءوف - امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لؤلؤة القاهرة الجديدة لؤلؤة العاشر من رمضان – لؤلؤة أكتوبر لؤلؤة بدر – لؤلؤة العاشر من رمضان
Elfagr.org

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