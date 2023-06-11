مشاهدة مباراة الأهلي والوداد “بث مباشر” في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023 [يلا شوت] بدقة عالية دون تقطيع يلا لايف

كورة 365 مشاهدة مباراة الأهلي والوداد “بث مباشر” في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023 [يلا شوت]

يمكنكم عبر بوابة الفجر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد “بث مباشر” في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023 [يلا شوت] بدقة عالية دون تقطيع، يتزايد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر، حيث يعد هذا النهائي فرصة ذهبية لكلا الفريقين لإثبات قوتهما وتفوقهما في القارة الأفريقية. يتمتع فريق الأهلي المصري بخبرة واسعة في المنافسات القارية ويمتلك جماهيرية كبيرة، بينما يتميز فريق الوداد المغربي بقوته وهجومه المرعب، ويسعى جاهدًا للفوز وحصد اللقب القاري الغالي.

ويستعد الفريقان لمواجهة بعضهما البعض في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي لتحقيق النجمة الـ11، فيما يريد الوداد الفوز والتتويج باللقب. ستقام المباراة اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، وفاز الأهلي في لقاء الذهاب على الوداد بنتيجة 2-1.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد “بث مباشر” يلا شوت

يتمتع النادي الأهلي بتاريخ قوي وخبرة واسعة في المسابقات القارية، حيث يعد واحدًا من أنجح الأندية في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، إذ فاز باللقب 10 مرات، ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ البطولة. ويتميز الفريق بقاعدة جماهيرية كبيرة ومؤيدين مخلصين يساندونه بشكل كبير.

كورة 365 مشاهدة مباراة الأهلي والوداد “بث مباشر” في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023 [يلا شوت]

وعلى الرغم من التحدي الكبير الذي يواجهه الأهلي في مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إلا أنه مازال مصممًا على تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه في البطولة الأفريقية. ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، ويتطلع الأهلي لتقديم أداء مميز والتفوق على التحديات للوصول إلى اللقب المرموق لدوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

من المعروف أن المباراة بين الأهلي والوداد ستنقل على قنوات beIN Sports 1 HD Premium وCosmote Sport 1 HD وArena Sport 1 HD Croatia وقناة الرياضية المغربية وقناة اون تايم سبورت. هذه القنوات تعتبر من بين القنوات الرياضية الرائدة والمتخصصة في نقل المباريات الكروية الهامة.

قناة beIN Sports 1 HD Premium تعد واحدة من أكبر الشبكات الرياضية في العالم، وتوفر تغطية شاملة للعديد من البطولات والمنافسات الرياضية عبر العديد من الدول. من جانبها، تعد Cosmote Sport 1 HD منصة رياضية مشهورة في اليونان، حيث تقوم بنقل العديد من الأحداث الرياضية المهمة.

أما قناة Arena Sport 1 HD Croatia، فتعتبر قناة رياضية رائدة في كرواتيا، وتقدم تغطية شاملة للمباريات والبطولات المحلية والعالمية خصوصا مشاهدة مبارة الوداد والاهلي اليوم بث مباشر.

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مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 على هذه القنوات المفتوحة

ونستعرض معكم في السطور التالية ترددات قنوات الرياضية المغربية TNT، وARD Das Erste، وIran 3، وZDF، وIdman، و3 Sport، وIRIB Tv3، المفتوحة والتي ستتيح مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

تردد قناة IRIB Tv3 تردد قناة ARD Das Erste تردد قناة 3 Sport قمر صناعي: Badr 26°E التردد: 11900 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 قمر صناعي: Astra 19.2°e التردد: 11493 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 قمر صناعي: Afghansat 1 التردد: 11293 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تردد قناة Iran 3 تردد قناة ZDF تردد قناة Idman قمر صناعي: Intelsat 902 التردد: 11555 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 30000 قمر صناعي: Astra 19.2°e التردد: 11954 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 قمر صناعي: AzerSpace 46°E التردد: 11169 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 20400 تردد قناة الرياضية المغربية TNT قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

في اللقاء الأول على ستاد القاهرة، حقق الأهلي - صاحب العشرة ألقاب قارية - فوزًا غير مطمئن على بطل المغرب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحرز ثنائية الفريق الفائز الجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما سجل سيف الدين بوهرة هدفًا للوداد.

كورة 365 مشاهدة مباراة الأهلي والوداد “بث مباشر” في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023 [يلا شوت]

وتقوم قنوات بين سبورت القطرية بنقل المباراة بشكل حصري مصحوبة باستوديو تحليلي يضم بعض نجوم الكرة الإفريقية قبل انطلاق المباراة وفي فترة الشوطين وعقب نهاية المباراة بصافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما. وعلى الرغم من ذلك، أعلنت قناة المغربية المفتوحة نقلها للمباراة وذلك من خلال الصفحة الرسمية للقناة المغربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى قناة الوطنية التونسية.

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تشكيل الفريقين المتوقع اليوم

تشكيل الأهلي المتوقع حراسة المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون محمد الشناوي علي معلول ياسر إبراهيم محمد عبدالمنعم محمد هاني حمدي فتحي مروان عطية أليو ديانج حسين الشحات محمود كهربا بيرسي تاو تشكيل الوداد المتوقع حراسة المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون يوسف المطيع أيوب عملود يحيى عطية الله أمين فرحان أرسين زولا يحيى جبران رضا الجعدي أيمن الحسوني محمد أوناجم سيف الدين بوهرة سامبو جونيور

موعد مباراة الأهلي والوداد بتوقيت الدول العربية

الساعة 10 مساء: القاهرة وليبيا والسودان.

الساعة 11 مساء: العراق والسعودية والكويت وقطر والبحرين اليمن والصومال والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين.

الساعة 12: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

الساعة 9 مساء: الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة 8 مساء: موريتانيا.

ستبدأ قمة شمال إفريقيا العربية في الثامنة مساءً بتوقيت الدار البيضاء والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتولى الحكم إدارة المباراة.

بث مباشر مباراة الاهلي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا حصريًا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ابتداءً من المرحلة الدور الأول وحتى المباراة النهائية.

من المقرر أن تتم بث المباراة العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد على قناة “beIN Sports HD 4” المخصصة لبث مختلف بطولات أفريقيا.

سيتم أيضًا بث المباراة على قناة “ontime sports” المصرية وقناة TNT الرياضية المغربية.