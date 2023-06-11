بث مباشر الأهلي (يلا شوت) مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلا لايف بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تتابعون عبر بوابة الفجر الآن بث مباشر (يلا شوت) مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب المركب الخامس في المغرب.

وسيقوم بنقل المباراة قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة. ويمكن للمشاهدين الذين لا يملكون الاشتراك في القنوات المذكورة مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال بعض المواقع المجانية.

ويتطلع الأهلي لتحقيق النجمة الـ11 وتعزيز مكانته كأحد أنجح الأندية في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى الوداد للفوز باللقب الغالي وإثبات تفوقه في القارة الأفريقية. وستشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، ويأمل الأهلي في تقديم أداء مميز والفوز في المباراة لحسم اللقب لصالحه.

بث مباشر (يلا شوت) مباراة الأهلي والوداد المغربي

يتابع الجمهور بشغف مباريات الأهلي والوداد الرياضي، حيث نجح الأهلي في تخطي محطة الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، بعد فوزه على فريق الترجي الرياضي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب.

يلا لايف بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الأهلي أيضًا لمواجهة خمس مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، التي تعد غاية في الأهمية. وستكون المباريات أمام فرق حرس الحدود، والبنك الأهلي، وفيوتشر، والإسماعيلي، والاتحاد السكندري. ويسعى الأهلي إلى تحقيق الانتصارات في تلك المباريات لتحقيق اللقب الغالي في البطولة المحلية، وإرضاء جماهيره المتحمسة.

موعد مباراة الأهلي والوداد الرياضي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

تقام مباراة الأهلي والوداد الرياضي في مساء يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 على أرضية ملعب محمد الخامس على الأراضي المغربية، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:

العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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يلا لايف بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي

يتابع الجمهور بشغف مباريات الأهلي والوداد الرياضي، حيث نجح الوداد الرياضي في تخطي محطة الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، بعد تعادله مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مباراتي الذهاب والإياب.

ويستعد الوداد أيضًا لمواجهتين في بطولة الدوري المغربي الممتاز، التي تعد غاية في الأهمية. وستكون المباريات أمام فرق حسنية أكادير، وأولمبيك أسفي. ويسعى الوداد لتحقيق الانتصارات في تلك المباريات لتحقيق اللقب الغالي في البطولة المحلية، وإرضاء جماهيره المتحمسة.

قائمة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ف حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – علي معلول – خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – محمد هاني – محمد عبد المنعم. خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – أحمد القندوسي – محمد الضاوي كريستو – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – محمود عبد المنعم كهربا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي المصري ضد الوداد البيضاوي

ونستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر "، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي المصري ضد الوداد البيضاوي التي ستجمع بينهما في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

يلا لايف بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قناة ARD Das Erste HD - التردد: 11493. - الاستقطاب: أفقي. - معدل الترميز: 22000. والقمر: Astra 19.2°.

قناة ZDF - التردد:11954. -الاستقطاب: أفقي. -معدل الترميز: 27500. والقمر: Astra 19.2°e.

قناة Idman - التردد: 11169. - الاستقطاب: أفقي. -معدل الترميز: 20400. والقمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Tv3 - التردد: 11900. -الاستقطاب: عمودي. - معدل الترميز: 27500. والقمر: Badr 26°E.

قناة Armenia Region - التردد: 11109. - الاستقطاب: عمودي. - معدل الترميز: 3407. والقمر: Eutelsat 36°E.

قناة 3 Sport - التردد: 11293. - الاستقطاب: عمودي. - معدل الترميز: 27500. والقمر: Afghansat 1.

قناة Iran 3 - التردد: 11555. - الاستقطاب: عمودي. - معدل الترميز: 30000. والقمر: Intelsat 902.

قناة Comedy TV -التردد: 11174. والاستقطاب: عمودي. - معدل الترميز: 28800. والقمر: AzerSpace 46°E.

قناة Italia 1 - التردد: 11371. - الاستقطاب: أفقي. ومعدل الترميز: 29900. والقمر: Hot Bird.

قناة Rah-e-Farda - التردد: 11293. - الاستقطاب: عمودي. - معدل الترميز: 27500. والقمر: Afghansat 1.

سيناريوهات الأهلي.. حصول الأهلي على البطولة في مباراة الوداد

هناك 3 سيناريوهات للحصول النادي الأهلي على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، في مواجهة نادي الوداد المغربي، من بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الأحد الماضي الفوز بهدفين مقابل هدف.

- السيناريو الأول: فوز الأهلي على نادي الوداد في المغرب بأي نتيجة يصبح بطلا لدوري ابطال أفريقيا لعام 2023

- السيناريو الثاني: تعادل النادي الأهلي مع الوداد المغربي بأي نتيجة يصبح بطلا لدوري أبطال أفريقيا من دوري أبطال أفريقيا.

- السيناريو الثالث: هزيمة النادي الأهلي (3-2) أو أكثر بفرق هدف فقط يصبح النادي الأهلي بطلا للبطولة.

السيناريو الرابع: هزيمة النادي الأهلي في مباراة الإياب في المغرب بنتيجة (2-1) يصبح الأهلي بطلا في حالة تفوقه على نادي الوداد بضربات الترجيح.

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تشكيل الوداد المتوقع اليوم