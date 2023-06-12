على رأسهم الأهلي.. كل ما تريد معرفته عن الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

وأصبحت كتيبة السويسري مارسيل كولر، هو سادس الفرق المتأهلة إلى مونديال الأندية 2023 فى السعودية، ولم يتبقى سوى حسم مقعد واحد وهو بطل كأس ليبرتادوريس.

ونستعرض لكم عبر موقعنا" الفجر الرياضي"، في بعض السطور التالية، الفرق الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2023.

الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية

الأهلي المصري- بطل إفريقيا

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل دوري أبطال أوروبا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

موعد انطلاق كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023 خلال الفترة من الثاني عشر من شهر ديسمبر إلى الثاني والعشرين من نفس الشهر 2023 في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هو المُتوج ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة التي استضافتها دولة المغرب، وكان ذلك على حساب نظيره فريق الهلال السعودي.