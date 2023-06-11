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مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري الأبطال كورة لايف

الـ11 يا أهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري الأبطال كورة لايف

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مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري الأبطال كورة

الـ11 يا أهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري الأبطال كورة لايف، تشهد مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا إقبالًا كبيرًا من قبل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت هذه المباراة الشغل الشاغل للعديد من الجماهير،وتمتد أنظار محبي الساحرة المستديرة إلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات في تاريخ الكرة الإفريقية،ويترقب الجمهور العربي والإفريقي بشغف هذه المواجهة المنتظرة، حيث يتنافس الأهلي والوداد من أجل الفوز باللقب الأغلى والأهم في القارة السمراء.

ويجد الأهلي نفسه في موقف حاسم، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الفوز باللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه، بينما يسعى الوداد لتحقيق اللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخه.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين سبق وأن التقيا في النهائي للمرة الثانية على التوالي، والمرة الثالثة في تاريخ البطولة، ويتوقع أن تشهد المواجهة منافسة قوية ومثيرة بين الفريقين، وأن يتمتع الجمهور بمشاهدة مباراة كرة قدم مثيرة وممتعة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد

تشهد مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى الوداد للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي على حساب الأهلي.

ومن جانبه، يسعى الأهلي لتحقيق الفوز باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه، حيث يعتبر هذا النادي الأكثر تتويجًا باللقب والأكثر وصولًا للمباراة النهائية.

وعلى الرغم من أن الأهلي يعد الفريق الأقوى في القارة السمراء، إلا أن الوداد يمتلك سجلًا جيدًا في مبارياته ضد الأهلي، وقد توج بهذا اللقب مرتين على حساب الفريق المصري.

من ناحية أخرى، فإن مباراة اليوم ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة، وستكون قناة beIN Sports HD 4 هي التي ستنقل المباراة، وسيقوم المعلق التونسي رؤوف خليف بتعليق الأحداث.

بث مباشر (يلا شوت) مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في مباراة الذهاب 2-1، ومن المتوقع أن يسعى الفريق لتحقيق الفوز في المباراة القادمة، وبذلك تحقيق اللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.

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ويجدر الإشارة إلى أن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما هو من سيدير المباراة، وبالرغم من الاعتراضات التي وجهت لاختياره لهذه المباراة، إلا أن الكاف أعلن ثقته فيه وأسند إليه إدارة المباراة.

تشكيل الفريقين المتوقع اليوم

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

محمد الشناوي

علي معلول

ياسر إبراهيم

محمد عبدالمنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

أليو ديانج

حسين الشحات

محمود كهربا

بيرسي تاو

تشكيل الوداد المتوقع

حراسة المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

يوسف المطيع

أيوب عملود

يحيى عطية الله

أمين فرحان

أرسين زولا

يحيى جبران

رضا الجعدي

أيمن الحسوني

محمد أوناجم

سيف الدين بوهرة

سامبو جونيور

على الرغم من أن التعادل بأي نتيجة يكفي الأهلي للاستحواذ على اللقب القاري المرموق وإضافة البطولة الحادية عشرة إلى سجل ألقابه، إلا أن مدرب الفريق المغربي، البلجيكي سيفن فاندنبروك، يمتلك العديد من الأوراق التي يعول عليها لتحقيق الفوز والاحتفاظ باللقب. فالفريق المغربي يستند على مجموعة من اللاعبين الذين يتمتعون بمهارات هجومية عالية مثل زهير المترجي وأيمن الحسوني والسنغالي بولي جونيور سامبو ومحمد أوناجم وسيف الدين بوهرة، الذي سجل هدف الفريق في مباراة الذهاب. كما يتمتع الفريق بالدعم الجماهيري، حيث يمتلك الوداد جماهير متحمسة ومتفانية تدعم الفريق بشكل كبير في المباريات الكبرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يضم الفريق المغربي عددًا من اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في كأس العالم بقطر، مثل المدافع يحيى جبران ويحيي عطية الله وحارس المرمى أحمد رضا التكناوتي، على الرغم من أن مشاركة الأخير ضد الأهلي مستبعدة بسبب الإصابة. وبالتالي، فإن الحارس يوسف مطيع سيكون له فرصة للعب ضمن التشكيلة الأساسية في حال عدم تماثل التكناوتي للشفاء.

وبالنتيجة، فإن فريق الوداد المغربي يمتلك الأسلحة اللازمة للفوز في المباراة والاحتفاظ باللقب، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي المصري في المباراة الحاسمة.

موعد مباراة الأهلي والوداد اليوم في نهائي دوري الأبطال الإفريقي

ينطلق اللقاء الأفضل والأقوى كرويا، بين الأهلي والوداد على أرض ملعب محمد الخامس اليوم الأحد 11 يونيو 2023، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي في بطولة نهائي أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تُعد المالك الحصري المسؤول عن إذاعة كافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، كما أنه ستتم إذاعة المباراة أيضًا على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس ولكن يتم ذلك من خلال التردد الأرضي فقط الخاص بالقناة، بالإضافة لقناة الرياضية المغربية، وقناة الوطنية التونسية.

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