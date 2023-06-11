ads

لتوفير فرص عمل.. فتح باب التقدم على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بمنطقة ربوة أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن بدء تلقي طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في أحد المواقع بنطاق المدينة (منطقة ربوة أكتوبر)، وذلك تنفيذًا لخطط الدولة بالعمل على توفير فرص عمل للشباب، وفي ضوء القانون رقم ( ٩٢ لسنة ٢٠١٨ ) بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، موضحا أن الطلبات تقدم فى المركز التكنولوجي بالجهاز بعمارات المستقبل بالحي السادس، موضحًا أنه سيتم بيع كراسة الشروط والمواصفات الفنية ابتداء من اليوم الأحد الموافق ١١/٦/٢٠٢٣ ولمدة شهر. 


وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة للتنمية، أنه تم اختيار أحد المواقع بمنطقة ربوة أكتوبر (ابني بيتك ٦ سابقا) لتكون مقرًا لعدد من وحدات الطعام والمشروبات، وتم تخطيطها لتكون منطقة خدمية وترفيهية بمظهر حضاري، وفي حالة زيادة الطلب سيتم اختيار مواقع أخرى، كما تم تشكيل لجنة مختصة لاختيار وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بعد المدة المعلنة للتقديم طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن.


وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة للتنمية، أن المستندات المطلوبة للتقدم على ترخيص العربة المتنقلة هي كالاتي: صورة بطاقة الرقم القومي سارية ويفضل من سكان المدينة، وان يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يقل السن المتقدم عن ١٨ سنة، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة لجهاز المدينة بما لا يجاوز ٣ اشهر سابقة، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء بالنسبة للذكور، وفي حالة تقديم الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية يشترط أن يتضمن نظامها الأساسي العمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة، َوترخيص جارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة واستيفاؤها للاشتراطات المواصفات الفنية.
 

جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة حدات الطعام المتنقلة ترخيص وحدات الطعام المتنقلة ربوة أكتوبر فرص عمل
Elfagr.org

الأكثر قراءة

لينك شـغال رسمي.. طباعة صحيفة أحوال المعلم 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم القومي الكترونيًا

عاجل.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

توقعات برفع البنك المركزي الفائدة 200 نقطة أساس بعد عودة التضخم للصعود

اتفرج في البيت.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري إفريقيا على النايل سات

18+ شاهد فيديو سمكة القرش تلتهم سائح روسي بالغردقة.. فيديوهات لاصطياد القرش القاتل Акула كـامل

شاهد قـبل الحذف "The shark" فيديو هجوم سمكة قرش على سائح في الغردقة واصطياده بعدها بساعتين

بوابة الأزهر الإلكترونية - نتائج شهادات الأزهر الشريف.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط مباشر استعلم عن نتيجتك الآن

بينهما قناة مفتوحة.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد والاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا