استجابة لـ"صباحك مصري".. الأكاديمية الوطنية للتدريب وحياة كريمة يُعلنان تبني منة الله عماد حتى تخرجها من الجامعة

تصدّرت الطالبة منة الله عماد، المشهد في الساعات الماضية، عقب استضافتها عبر برنامج "صباحك مصري"، والذي يذاع على فضائية Mbc مصر 2.

وقام البرنامج بعرض مشكلة الطالبة التي تعاني من مشاكل أسرية قاسية، ورغم هذه الظروف نجحت بتفوق، حيث حصلت على المركز الأول بالشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ بمجموع 279.5.

واستجابة لـ "صباحك مصري"، أعلنا الأكاديمية الوطنية للتدريب وحياة كريمة تبني الطالبة منة الله عماد حتى تخرجها من الجامعة.

وتواجدت اليوم منة الله عمادة ووالدتها ضيفة مرة أخرى على برنامج صباحك مصري، ووجهت الشكر لـ Mbc مصر على دورها فى إبراز حالة الطالبة المتفوقة.

كما ‎أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ في تصريحات لـصباحك مصري، أن هناك تنسيق كامل مع أجهزة الدولة لتجهيز منزل (منة الله عماد) ومساعدتها لاستكمال تعليمها.

‏‎وفي نفس السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب الرياضة لـصباحك مصري، توفير فرصة عمل لوالدة منة الله عماد قريبا من محل إقامتها، موجها الشكر لـ Mbc مصر على دورها فى إبراز حالة الطالبة المتفوقة.

‏‎كما وجهت والدة الطالبة منة الله عماد، الأولى على إعدادية كفر الشيخ رسالة مؤثرة على الهواء لوالدها.

‏‎وكشفت منة الله عماد لـصباحك مصري تفاصيل مكالمة وزير التربية والتعليم حوال التحاقها بمدرسة stem ووجهت الشكر لـ mbc مصر على دعمها ومساندتها في إظهار وطرح أزمتها والتواصل مع المسئولين.

وقالت منة:" أنها ردت على كل من شكك في قدرتها على النجاح، وأن نجاحها قد يكون سببا في لم شمل الأسرة من جديد".