ads

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

لقاء الذهب wydad-ac-vs-al-ahly، مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، ستشهد قمة كروية كبيرة بين عملاقي القارة السمراء، الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، في ملعب استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث سيتم إقامة مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وستتيح عدة قنوات رياضية مشاهدة المباراة بث مباشر، ومن بينها قنوات TNT المغربية، وARD Das Erste، وIran 3، وZDF، وIdman، و3 Sport، وIRIB Tv3. كما سيكون هناك موقع وتطبيق إلكتروني ينقل البث المباشر للمباراة، ولكن سيكون بشكل مدفوع.

وفيما يلي نستعرض معكم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى تشكيل المباراة المتوقع، وخطوات الحصول على بث مباشر مباراة الأهلي والوداد من الإنترنت عبر خدمات بين سبورت الناقلة للبطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم الأحد الموافق 11 يونيو الجاري على عدة قنوات رياضية، وهي TNT المغربية، وARD Das Erste، وIran 3، وZDF، وIdman، و3 Sport، وIRIB Tv3، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الأهلي إلى التعادل فقط ليحسم اللقب الـ 11 لصالحه، بينما يحتاج الوداد الفوز بنتيجة 1-0 ليحسم البطولة، أو الفوز بفارق هدفين.

وستنطلق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي بث مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، البحرين، الأردن، اليمن، العراق، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا والجزائر، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 

ونستعرض معكم في السطور التالية ترددات قنوات الرياضية المغربية TNT، وARD Das Erste، وIran 3، وZDF، وIdman، و3 Sport، وIRIB Tv3، المفتوحة والتي ستتيح مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

 

تردد قناة IRIB Tv3

تردد قناة ARD Das Erste

تردد قناة 3 Sport

قمر صناعي: Badr 26°E

التردد: 11900

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

قمر صناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11493

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 22000

قمر صناعي: Afghansat 1

التردد: 11293

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Iran 3

تردد قناة ZDF

تردد قناة Idman

قمر صناعي: Intelsat 902

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 30000

قمر صناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11954

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

قمر صناعي: AzerSpace 46°E

التردد: 11169

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 20400

تردد قناة الرياضية المغربية TNT

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

 

تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع

نستعرض معكم في الجدول التالي تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

 

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

محمد الشناوي

علي معلول

ياسر إبراهيم

محمد عبدالمنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

أليو ديانج

حسين الشحات

محمود كهربا

بيرسي تاو

تشكيل الوداد المتوقع

حراسة المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

يوسف المطيع

أيوب عملود

يحيى عطية الله

أمين فرحان

أرسين زولا

يحيى جبران

رضا الجعدي

أيمن الحسوني

محمد أوناجم

سيف الدين بوهرة

سامبو جونيور

 

 

بث مباشر مباراة الأهلي والوداد عبر الإنترنت من خدمات بين سبورت

تقدم بين سبورت خدمة بين كونكت، وهي خدمة مدفوعة وللمشتركين في باقتها الرياضية فقط، وتمكن هذه الخدمة الجماهير من مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم عبر الإنترنت، وللاشتراك في هذه الخدمة عليك الاشتراك أولًا في إحدى باقات بين سبورت الرياضية ثم الاشتراك في خدمة بين كونكت، والتي ستتيح البث المباشر عبر موقعها الإلكترونية أو تطبق ذكي عبر هاتف المحمول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

يبحث الملايين من عشاق الأهلي والوداد المغربي عن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في عام 2023، حيث يتطلع الفريق المغربي إلى تحقيق اللقب الرابع للبطولة بعد تتويجه سابقًا في نسخ أعوام 1992 و2017 و2022، ويترقب الجميع هذه المواجهة الحاسمة بين الفريقين الكبيرين في القارة السمراء.

مباراة الاهلي والوداد في المغرب

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر كامل اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر عدة قنوات، بما في ذلك قناة مفتوحة، وقبل انطلاق المباراة، حقق الأهلي فوزا قويا على الوداد بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حسم اللقب الـ 11 لصالحه، فيما يحتاج الوداد إلى الفوز بفارق هدفين أو الفوز بنتيجة 1-0 لتحقيق اللقب.

رسالة كولر قبل نهائي إفريقيا

يذكر أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة وأن يكون ممتعا لجماهير كرة القدم.

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت، أن اللاعبين تم تجهيزهم، وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، مشيرا إلى أن الأهلي يملك الأفضلية وهدف الوداد لم يغير النتيجة وهي فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

كيفية تشغيل قناة on time sport الأرضية

يجب التأكد أولًا أن جهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي عبر الخطوات التالية:
1- من خلال جهاز الريموت كنترول يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات

3- توليف إعداد القناة

4- توليف تلقائي.

5- اختيار بحث رقمي

6- الانتظار حتى تمام التحميل

7- الضغط على تم

8- ومن ثم اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport ومشاهدة مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

ضبط قناة on time sport الأرضية بالإريال: 

توصيل  «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت:

تردد القناة: 11681
معدل الترميز:27500
تصحيح الخطأ:5/6
الاستقطاب: أفقي

قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلى والوداد

وهناك عدة قنوات مجانية لنقل مباراة الاهلى والوداد بث مباشر اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وهي: 

1- قناة أون تايم سبورت،  التردد الأرضى

2- قناة الرياضية المغربية.

3- Cosmote Sport 1 HD

4- Arena Sport 1 HD Croatia

5-  TVE La 1 HD

6- TF1 HD Suisse

مباراة الأهلي اليوم مباشر

ينتظر الملايين من عشاق المارد الأحمر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر، وسوف تتاح لهم هذه المباراة عبر العديد من القنوات التي ذكرناها سابقًا، مثل بي إن سبورت، وأون تايم سبورت، على التردد الأرضي، وفيما يتعلق بتاريخ مواجهات الفريقين، فلقد التقى النادي الأهلي مع الوداد المغربي في 12 مباراة، حيث فاز الفريق الأحمر في 5 مباريات، وكان آخرها مباراة الذهاب الأحد الماضي الموافق 4 يونيو، وتعادل في أربع مباريات، وخسر في ثلاثة مباريات.

حكم مباراة العودة بين الأهلي والوداد 

كما يهتم الملايين من عشاق الأحمر ـ، بمعرفة حكم مباراة الأهلي والوداد العودة، إذ أسند التحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، تحكيم المباراة للإثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

 

الأهلي الأهلي أمام الوداد الرياضي الأهلي ضد الوداد الرياضي الأهلي ضد الوداد الرياضي مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الأهلي والوداد الرياضي الأهلي والوداد الرياضي بث مباشر الأهلي والوداد الرياضي مباشر أهداف مباراة الأهلي والوداد الرياضي الوداد الرياضي بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي والوداد الرياضي بث مباشر مباراة الاهلي والوداد الرياضي تشكيل مباراة الأهلي أمام الوداد الرياضي ماتش الأهلي والوداد الرياضي مباراة الأهلي والوداد الرياضي مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي والوداد الرياضي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي والوداد الرياضي مواجهات الأهلي والوداد الرياضي موعد مباراة الأهلي والوداد الرياضي نتيجة مباراة الأهلي والوداد الرياضي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

لينك شـغال رسمي.. طباعة صحيفة أحوال المعلم 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم القومي الكترونيًا

عاجل.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

توقعات برفع البنك المركزي الفائدة 200 نقطة أساس بعد عودة التضخم للصعود

اتفرج في البيت.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري إفريقيا على النايل سات

18+ شاهد فيديو سمكة القرش تلتهم سائح روسي بالغردقة.. فيديوهات لاصطياد القرش القاتل Акула كـامل

شاهد قـبل الحذف "The shark" فيديو هجوم سمكة قرش على سائح في الغردقة واصطياده بعدها بساعتين

بوابة الأزهر الإلكترونية - نتائج شهادات الأزهر الشريف.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط مباشر استعلم عن نتيجتك الآن

بينهما قناة مفتوحة.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد والاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا