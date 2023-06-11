مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

لقاء الذهب wydad-ac-vs-al-ahly، مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، ستشهد قمة كروية كبيرة بين عملاقي القارة السمراء، الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، في ملعب استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث سيتم إقامة مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستتيح عدة قنوات رياضية مشاهدة المباراة بث مباشر، ومن بينها قنوات TNT المغربية، وARD Das Erste، وIran 3، وZDF، وIdman، و3 Sport، وIRIB Tv3. كما سيكون هناك موقع وتطبيق إلكتروني ينقل البث المباشر للمباراة، ولكن سيكون بشكل مدفوع.

وفيما يلي نستعرض معكم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى تشكيل المباراة المتوقع، وخطوات الحصول على بث مباشر مباراة الأهلي والوداد من الإنترنت عبر خدمات بين سبورت الناقلة للبطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم الأحد الموافق 11 يونيو الجاري على عدة قنوات رياضية، وهي TNT المغربية، وARD Das Erste، وIran 3، وZDF، وIdman، و3 Sport، وIRIB Tv3، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الأهلي إلى التعادل فقط ليحسم اللقب الـ 11 لصالحه، بينما يحتاج الوداد الفوز بنتيجة 1-0 ليحسم البطولة، أو الفوز بفارق هدفين.

وستنطلق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي بث مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، البحرين، الأردن، اليمن، العراق، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا والجزائر، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

ونستعرض معكم في السطور التالية ترددات قنوات الرياضية المغربية TNT، وARD Das Erste، وIran 3، وZDF، وIdman، و3 Sport، وIRIB Tv3، المفتوحة والتي ستتيح مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

تردد قناة IRIB Tv3 تردد قناة ARD Das Erste تردد قناة 3 Sport قمر صناعي: Badr 26°E التردد: 11900 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 قمر صناعي: Astra 19.2°e التردد: 11493 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 قمر صناعي: Afghansat 1 التردد: 11293 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تردد قناة Iran 3 تردد قناة ZDF تردد قناة Idman قمر صناعي: Intelsat 902 التردد: 11555 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 30000 قمر صناعي: Astra 19.2°e التردد: 11954 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 قمر صناعي: AzerSpace 46°E التردد: 11169 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 20400 تردد قناة الرياضية المغربية TNT قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع

نستعرض معكم في الجدول التالي تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

تشكيل الأهلي المتوقع حراسة المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون محمد الشناوي علي معلول ياسر إبراهيم محمد عبدالمنعم محمد هاني حمدي فتحي مروان عطية أليو ديانج حسين الشحات محمود كهربا بيرسي تاو تشكيل الوداد المتوقع حراسة المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون يوسف المطيع أيوب عملود يحيى عطية الله أمين فرحان أرسين زولا يحيى جبران رضا الجعدي أيمن الحسوني محمد أوناجم سيف الدين بوهرة سامبو جونيور

بث مباشر مباراة الأهلي والوداد عبر الإنترنت من خدمات بين سبورت

تقدم بين سبورت خدمة بين كونكت، وهي خدمة مدفوعة وللمشتركين في باقتها الرياضية فقط، وتمكن هذه الخدمة الجماهير من مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم عبر الإنترنت، وللاشتراك في هذه الخدمة عليك الاشتراك أولًا في إحدى باقات بين سبورت الرياضية ثم الاشتراك في خدمة بين كونكت، والتي ستتيح البث المباشر عبر موقعها الإلكترونية أو تطبق ذكي عبر هاتف المحمول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

يبحث الملايين من عشاق الأهلي والوداد المغربي عن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في عام 2023، حيث يتطلع الفريق المغربي إلى تحقيق اللقب الرابع للبطولة بعد تتويجه سابقًا في نسخ أعوام 1992 و2017 و2022، ويترقب الجميع هذه المواجهة الحاسمة بين الفريقين الكبيرين في القارة السمراء.

مباراة الاهلي والوداد في المغرب

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر كامل اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر عدة قنوات، بما في ذلك قناة مفتوحة، وقبل انطلاق المباراة، حقق الأهلي فوزا قويا على الوداد بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حسم اللقب الـ 11 لصالحه، فيما يحتاج الوداد إلى الفوز بفارق هدفين أو الفوز بنتيجة 1-0 لتحقيق اللقب.

رسالة كولر قبل نهائي إفريقيا

يذكر أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة وأن يكون ممتعا لجماهير كرة القدم.

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت، أن اللاعبين تم تجهيزهم، وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، مشيرا إلى أن الأهلي يملك الأفضلية وهدف الوداد لم يغير النتيجة وهي فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

كيفية تشغيل قناة on time sport الأرضية

يجب التأكد أولًا أن جهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي عبر الخطوات التالية:

1- من خلال جهاز الريموت كنترول يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات

3- توليف إعداد القناة

4- توليف تلقائي.

5- اختيار بحث رقمي

6- الانتظار حتى تمام التحميل

7- الضغط على تم

8- ومن ثم اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport ومشاهدة مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

ضبط قناة on time sport الأرضية بالإريال:

توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت:

تردد القناة: 11681

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطأ:5/6

الاستقطاب: أفقي

قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلى والوداد

وهناك عدة قنوات مجانية لنقل مباراة الاهلى والوداد بث مباشر اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وهي:

1- قناة أون تايم سبورت، التردد الأرضى

2- قناة الرياضية المغربية.

3- Cosmote Sport 1 HD

4- Arena Sport 1 HD Croatia

5- TVE La 1 HD

6- TF1 HD Suisse

مباراة الأهلي اليوم مباشر

ينتظر الملايين من عشاق المارد الأحمر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر، وسوف تتاح لهم هذه المباراة عبر العديد من القنوات التي ذكرناها سابقًا، مثل بي إن سبورت، وأون تايم سبورت، على التردد الأرضي، وفيما يتعلق بتاريخ مواجهات الفريقين، فلقد التقى النادي الأهلي مع الوداد المغربي في 12 مباراة، حيث فاز الفريق الأحمر في 5 مباريات، وكان آخرها مباراة الذهاب الأحد الماضي الموافق 4 يونيو، وتعادل في أربع مباريات، وخسر في ثلاثة مباريات.

حكم مباراة العودة بين الأهلي والوداد

كما يهتم الملايين من عشاق الأحمر ـ، بمعرفة حكم مباراة الأهلي والوداد العودة، إذ أسند التحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، تحكيم المباراة للإثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.