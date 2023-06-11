يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

ماتش الحادية عشر wydad-ac-vs-al-ahly، يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا، يستعد فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر لمواجهة تحدي صعب في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يزور ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء لمواجهة الوداد المغربي، ويعتبر هذا اللقاء الأهم للفريق هذا الموسم، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الانتصار واستعادة لقب البطولة الغائب عنه منذ النسخة الماضية، وذلك عبر تخطي بطل المغرب في مباراة مرتقبة ومثيرة، وسيكون الفوز في هذه المباراة هو الخطوة الأخيرة للفريق الأحمر في طريق النجمة الحادية عشرة في تاريخه، وهو ما يزيد من حماس اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز وتحقيق الهدف المنشود.

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ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال إفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982، و1987، و2001، و2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021.



ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992، 2017، 2022.



يتميز فريق الأهلي بالتاريخ الحافل في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تمكن الفريق من الوصول إلى نهائي البطولة في الثلاث نسخ الأخيرة وتحقيق اللقب في نسختي 2020 و2021. وللأسف، خسر الفريق في النسخة الأخيرة من البطولة عندما واجه الوداد المغربي في عام 2022.

ويتصدر الأهلي قائمة الأندية التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ستة عشر مرة، متبوعًا بالزمالك والترجي التونسي برصيد ثماني مرات لكل منهما، وفي المركز الثالث تأتي كل من مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، تليهما هافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، وفي المركز السابع يأتي الرجاء المغربي بأربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

وتعد بطولة دوري أبطال إفريقيا من أهم البطولات القارية في العالم، وتشهد منافسة شديدة بين أندية القارة الأفريقية، ويسعى فريق الأهلي دائمًا إلى تحقيق اللقب والاستمرار في تحقيق النجاحات والتاريخ الحافل في هذه البطولة.

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كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

يستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى العاشرة مساء اليوم الأحد - بتوقيت القاهرة- بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي.

انتهت المباراة الأولى التي جرت على ستاد القاهرة بفوز ضئيل لفريق الأهلي، الذي يمتلك عشرة ألقاب قارية، على بطل المغرب، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الأهلي. وقد سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا" هدفي فريق الأهلي، بينما سجل سيف الدين بوهرة هدفًا للوداد، وعلى الرغم من الفوز، إلا أن الأهلي لم يحقق فوزًا مريحًا ومطمئنًا، بل سيدخل مباراة الإياب بفارق هدف وحيد، مما يجعل المباراة النهائية شديدة التحدي والإثارة.

وسوف يكون على فريق الأهلي تحقيق الفوز أو عدم الخسارة في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، لكي يتمكن من الحفاظ على فارق الهدف والفوز باللقب، وستكون هذه المباراة النهائية شديدة التحدي والإثارة، حيث يسعى الفريقان بكل قوة لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الغالي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد اليوم

تردد قناة Bein Sports 4 التردد 12054. معدل الترميز على 27500. الاستقطاب عمودي. معامل تصويب الخطأ ⅔. تردد قناة أون تايم سبورت التردد: 11681. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي H. معامل تصحيح الخطأ: 6/5. قناة الرياضية المغربية التردد: 11157. معدل الترميز: 27500. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: رأسي. معدل التصحيح: 3/4. قناة الرياضية المغربية tnt القمر: نايل سات. التردد: 11476. الاستقطاب: رأسي. معدل الترميز: 27500 تردد قناة الوطنية التونسية القمر: نايل سات التردد: 10795. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

شارك فريق الأهلي في 13 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي، حيث حقق الفريق تسعة انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما، وتميز لاعبو الأهلي بأداء قوي في البطولة، حيث نجحوا في تسجيل 26 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 9 أهداف.

ويعد فريق الأهلي من الأندية الأقوى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى دائمًا لتحقيق النجاحات والتتويج باللقب، وقدم الفريق أداء قويًا في الموسم الحالي، حيث نجح في الوصول إلى نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، ويسعى الآن لتحقيق الفوز في مباراة الإياب والتتويج باللقب الغالي.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلي 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلي 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

13- الأهلى 2-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي.

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مشوار الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

خاض فريق الوداد المغربي 13 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، حيث حقق الفريق 6 انتصارات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في أربع مباريات، وتميز لاعبو الوداد بأداء قوي في البطولة، حيث نجحوا في تسجيل 18 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 7 أهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

ويسعى فريق الوداد المغربي دائمًا لتحقيق النجاحات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقدم الفريق أداء جيدًا في الموسم الحالي، حيث نجح في الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخ الفريق. ويسعى الآن لتحقيق الفوز في مباراة الإياب والتتويج بلقب البطولة الغالية.

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32

2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي.

13- الوداد المغربي 1-2 الأهلى ذهاب الدور النهائي.