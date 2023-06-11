مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة ومعلق وحكم اللقاء والتشكيل المتوقع لمواجهة الفريق لمغربي في مباراة الإياب نهائي دوري ابطال إفريقيا 2023.. كلمات سيطرت على محركات البحث «جوجل» عبر الإنترنت خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 11 يونيو 2023.

تواصل «بوابة الفجر» تقديم خدماتها للقراء وتنشر عبر السطور التالية بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد المغربي عبر النايل سات، ونشر مواعيد مشاهدة المباراة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في استاد القاهرة بين الفرقين الأحد الماضي بفوز الأهلي (2- 1).

نجح فريق الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على فريق الترجي التونسي بنتيجة 4-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وتميز الفريق بأداء قوي ومتميز في المباراتين، حيث استطاع لاعبوه تحقيق الفوز بشكل مستحق والتأهل إلى المباراة النهائية.

وفي نفس الوقت، تأهل فريق الوداد المغربي إلى المباراة النهائية بعد أن تخطى فريق صن داونز الجنوب إفريقي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما في جنوب إفريقيا، بعد أن كانت المباراة الأولى بينهما في المغرب قد انتهت بالتعادل السلبي صفر-صفر. وقدم فريق الوداد أداءً قويًا ومتميزًا في المباراتين، وتألق لاعبوه بشكل خاص في المباراة الثانية لتحقيق التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

تنطلق مساء اليوم الأحد 11 يونيو 2023 مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بين فريقي الأهلى والوداد المغربي، على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب، في تمام الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساء أيضا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا 2023

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا 202مباراة الأهلي والوداد المغربي تقام ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا تبث في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا حصريا عبر قنوات beIN Sports فقط وستنقل على القناة الرابع، بصفتها الناقل الحصرى لكافة مباريات الأفريقية على:

التردد::12379

الاستقطاب: أفقي

الترميز:27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المفتوحة المجانية لمشاهدة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر

أعلنت القناة المغربية الرياضية بث مباراة الاهلي والرجاء مباشرة على الأرضي عبر النايل سات بتردد 27500/H/11681.

معلق لقاء الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

قناة بين سبورت الرياضية قررت إسناد تعليق مباراة الأهلي والوداد المغربي التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد في نهائي دوري أبطال افريقيا 2023 للمعلق التونسي رؤوف خليفة على القناة الرابعة من بين سبوت.

تشكيل الأهلي أمام الوداد في مباراة الإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن المارد الأحمر يواجه الوداد مساء اليوم الأحد في مباراة الإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- على معلول- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم

خط الوسط: حمدي فتحي- ومروان عطية- أليوديانج- حسين الشحات- بيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

سيناريوهات الأهلي.. حصول الأهلي على البطولة في مباراة الوداد

توجه فريق الأهلي المصري إلى مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2023 ضد فريق الوداد المغربي بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 على استاد القاهرة في الأحد الماضي.

هناك ثلاث سيناريوهات مختلفة تؤدي إلى فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا:

السيناريو الأول يحدث إذا فاز الأهلي في مباراته ضد الوداد المغربي في المغرب بأي نتيجة، حيث سيتوج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا لعام 2023.

أما السيناريو الثاني، فإذا تعادل الأهلي مع الوداد المغربي في المغرب بأي نتيجة، فسيتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، لأنه سجل هدفين في مباراة الذهاب.

أما السيناريو الثالث، فإذا خسر الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الثانية في المغرب، فسيتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا لأنه سجل هدفين في المباراة الأولى في مصر.

وأخيرًا، إذا خسر الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية في المغرب، فسيتم إجراء وقت إضافي، وإذا لم يتمكن الفريقان من تسجيل أي أهداف خلال الوقت الإضافي، فسيتم التأهل عن طريق ركلات الترجيح، وفي هذه الحالة سيتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا إذا تفوق على الوداد بضربات الترجيح.

حكم مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا، التي تقام مساء اليوم الأحد على استاد محمد الخامس دوري أبطال إفريقيا.