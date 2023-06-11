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بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا .. يلا شوت

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت، يلاحظ ازدياد البحث عبر محركات البحث جوجل عن موعد مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، والتي ستقام على استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

في مباراة الذهاب التي جرت على استاد القاهرة الدولي، نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على فريق الوداد المغربي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2023، وتألق لاعبو الأهلي في المباراة الأولى، وقدموا أداءً رائعًا تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يسعى جاهدًا لإيجاد الطريق الصحيح لتحقيق الفوز في المباراة الثانية والتتويج بلقب البطولة.

موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي إفريقيا

حددت العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل، كـ موعد لمباراة الوداد والأهلي، في إياب نهائي إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

تم إسناد بث مباراة الأهلي والوداد إلى قناة beIN Sports HD 4 الحاصلة على حقوق البث.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الوداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليوديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

خط الدفاع: أيوب العملود، يحيى عطية الله، أمين أبو الفتح، أرسين زولا.

خط الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي، سيف الدين بوهرة، أيمن الحسوني، محمد أوناجم.

الهجوم: بولي سامبو.

أعلن المدرب البلجيكي لفريق الوداد المغربي، سفين فاندنبروك، في تصريحات صحفية، أن اللاعب زهير المترجي سيغيب عن مواجهة الأهلي في المباراة الثانية من نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو خبر سيئ لجماهير فريق الوداد.

ومن جانب آخر، شهدت عملية بيع التذاكر لمباراة النهائي بين الأهلي والوداد إقبالًا شديدًا من قبل الجماهير، حيث نفذت التذاكر المخصصة لهذه المباراة في وقت قياسي بعد طرح أكثر من 45 ألف تذكرة على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز والشراء، وقد تم بيع التذاكر بشكل سريع واشتد الإقبال عليها، مما دفع إلى نفادها في وقت قصير، وهو ما يدل على حجم الإقبال والحماس الكبير الذي يشعر به الجمهور لحضور هذه المباراة الحاسمة.

كما أنه ستتم إذاعة المباراة أيضًا على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس ولكن يتم ذلك من خلال التردد الأرضي فقط الخاص بالقناة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

تردد قناة Bein Sports 4

التردد 12054.

معدل الترميز على 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصويب الخطأ ⅔.

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد: 11681.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة الرياضية المغربية

التردد: 11157.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل التصحيح: 3/4.

قناة الرياضية المغربية tnt

القمر: نايل سات.

التردد: 11476.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الوطنية التونسية

القمر: نايل سات

التردد: 10795.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

أبرز القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار اليوم من قبل متابعي الكرة المصرية والمغربية وعشاق اللعبة في القارة الإفريقية إلى مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية "كازابلانكا"، ويُحمل لقب هذه البطولة حاليًا من قبل بطل المغرب، الذي تُوج بها على حساب الأهلي في النسخة الأخيرة على الملعب ذاته، وبفضل تألق نجمه زهير المترجي.

وفي اللقاء الأول الذي أقيم على ستاد القاهرة، حقق الأهلي صاحب العشرة ألقاب قارية، فوزًا غير مطمئن على بطل المغرب بنتيجة 2-1، حيث سجل ثنائية الفائز الجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما سجل للوداد مهاجمه البديل سيف الدين بوهرة.

ومن المتوقع بث المباراة حصريًا على قنوات بين سبورت القطرية المصاحبة ببرنامج تحليلي يضم بعض نجوم الكرة الإفريقية قبل وبين شوطي المباراة، كما أعلنت قناة المغربية المفتوحة نقلها للمباراة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى قناة الوطنية التونسية، يُذكر أن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما سيدير المباراة التي يترقبها عشاق الكرة الإفريقية بفارغ الصبر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

تردد قناة IRIB Tv3

تردد قناة ARD Das Erste

تردد قناة 3 Sport

قمر صناعي: Badr 26°E

التردد: 11900

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

قمر صناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11493

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 22000

قمر صناعي: Afghansat 1

التردد: 11293

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Iran 3

تردد قناة ZDF

تردد قناة Idman

قمر صناعي: Intelsat 902

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 30000

قمر صناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11954

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

قمر صناعي: AzerSpace 46°E

التردد: 11169

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 20400

تردد قناة الرياضية المغربية TNT

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع

نستعرض معكم في الجدول التالي تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

محمد الشناوي

علي معلول

ياسر إبراهيم

محمد عبدالمنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

أليو ديانج

حسين الشحات

محمود كهربا

بيرسي تاو

تشكيل الوداد المتوقع

حراسة المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

يوسف المطيع

أيوب عملود

يحيى عطية الله

أمين فرحان

أرسين زولا

يحيى جبران

رضا الجعدي

أيمن الحسوني

محمد أوناجم

سيف الدين بوهرة

سامبو جونيور

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