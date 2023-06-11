كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم في دوري أبطال افريقيا Kooralive

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال افريقيا.. Kooralive، ستشهدفعالية حاسمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس المرحلة النهائية للبطولة في موسم 2022-2023، وذلك في المواجهة الحاسمة التي ستجمع بين الفريقين الوداد والأهلي.

انتهت المباراة الأولى بين الفريقين بفوز الأهلي بنتيجة ٢-١ على استاد القاهرة الدولي، حيث تمكّن الفريق المغربي من إحراز هدف هام في الدقائق الأخيرة من المباراة، مما جعل المواجهة تظل مفتوحة وسيتم حسمها في مباراة العودة التي ستقام في المغرب.

ويسعى فريق الوداد للحفاظ على اللقب الذي حققه في العام الماضي بعد تغلبه على الأهلي، في حين يسعى فريق الشياطين الحمر لإضافة الفوز الحادي عشر إلى تاريخهم الرياضي بالملكية السمراء. وسنشهد مباراة مشوقة في المركب الرياضي محمد الخامس، حيث سيتنافس الفريقان على لقب البطولة.

موعد مباراة الوداد والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 11-06-2023:

يتم تحديد موعد مباراة الأهلي والوداد في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا العام المقبل 2023 يوم الأحد 11 يونيو، وستقام المباراة على الملعب الرياضي محمد الخامس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

10:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:0 مساءًا بتوقيت مصر.

10:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:0 مساءًا بتوقيت العراق.

9:0 مساءًا بتوقيت السودان.

10:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:0 مساءًا بتوقيت تونس.

8:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

10:0 مساءًا بتوقيت قطر.

انتهت المباراة الأولى بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم بفوز النادي الأحمر بفارق هدفين مقابل هدف واحد للأهلي. وعلى الرغم من اقتراب الأهلي من الفوز باللقب، يمكن للوداد الفوز باللقب إذا فاز في المباراة القادمة بفارق هدف واحد دون تلقي أي هدف، وذلك بسبب قاعدة أهداف المباراة الخارجية، حيث يتم احتساب أي هدف يسجله الفريق الزائر كهدفين في حالة التعادل في النتيجة الإجمالية.

تتكرر المواجهة بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، وهي نفس المواجهة التي جمعتهما في الموسم السابق، والتي انتهت بفوز الوداد وتأهلهم للمرة الثالثة في تاريخهم.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا:

يتم بث مباريات دوري أبطال إفريقيا على شبكة Bein Sports، ويمكنك مشاهدة هذه المباراة على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الوداد – الأهلي الأحد 11 يونيو 2023، beIN Sports 4 HD المركب الرياضي محمد الخامس

تشكيلة الوداد ضد الاهلي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: يحيى عطية الله – أمين فرحان – أرسين زولا – أيوب العملود.

خط الوسط: يحيى جبران – رضا الجعدي – أيمن الحسوني.

خط الهجوم: سيف الدين بوهرة – محمد أوناجم – بولي جونيور سامبو.

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تشكيلة الأهلي ضد الوداد:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – محمود كهربا.

وأسندت قنوات BEIN SPORTS مهمة التعليق الصوتي لمباراة الأهلي ضد الوداد للمعلق التونسي رؤوف خليف، بعد تعليق مواطنه عصام الشوالي على مباراة الذهاب.

وأثار عصام الشوالي غضب جماهير النادي الأهلي في مباراة الذهاب، بسبب انحيازه لجانب الوداد، وتعليقه على إحدى فرص الفريق المغربي الضائعة في تلك المباراة بعد اصطدام الكرة بالعارضة قائلًا: "لو كان القائم رجلًا لقتلته يا الوداد".