مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم 11-06-2023 في إياب دوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم 11-06-2023 في إياب دوري ابطال افريقيا ، يحتضن ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، مساء اليوم الأحد، المباراة الحاسمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه فريق الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة بين الفريقين، حيث سيسعى الأهلي لتحقيق فوزٍ يؤهله للتتويج باللقب الأفريقي الغالي، بينما يطمح الوداد في عكس النتيجة وتحقيق الفوز للحصول على اللقب لأول مرة منذ العام 2017.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن يتابع عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، التي ستُذاع على قناة beIN SPORTS، الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. كما ستُذاع المباراة على القناة الرياضية المغربية الأرضية.

ويتوقع وصول حافلة الأهلي إلى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادًا لخوض المباراة المهمة ضد فريق الوداد المغربي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو الأخيرة للاعبين قبل تحركهم إلى ملعب محمد الخامس، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي الليلة، وذلك لتهيئة الفريق بشكل أفضل لهذه المباراة المهمة.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا

في آخر زيارة له إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لعب الأهلي المصري ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وهو نتيجة لم تُرضِ المشجعين الأهلاوية الذين كانوا يأملون في تحقيق الفوز على أرض الملعب المغربي، ويتطلع الفريق المصري إلى تغيير النتيجة في لقاء الليلة ضد الوداد المغربي، وتحقيق فوزٍ يؤهله للتتويج باللقب الأفريقي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

مباريات الأهلى على ملعب محمد الخامس

لعب الفريق الأحمر، الأهلي المصري، 12 مباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث خاض 6 مباريات ضد فريق الرجاء المغربي و5 مباريات ضد فريق الوداد المغربي، بالإضافة إلى مباراة واحدة فقط ضد فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ويعد ملعب محمد الخامس من الملاعب الصعبة التي يواجهها الفريق المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحرص الفريق المضيف على الاستفادة من أرضه وجماهيره لتحقيق الفوز والتأهل للأدوار اللاحقة من البطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي

قبل لقاء الليلة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التقى الأهلي المصري مع الوداد البيضاوي المغربي في 12 مباراة سابقة، حيث حقق الفريق الأحمر الفوز في خمس مباريات، فيما تعادل في أربع مباريات، وخسر في ثلاث مباريات، ويتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز في لقاء الليلة، لتغيير سجل النتائج وتأهيله للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه.

وجاءت نتائج مباريات الأهلي والوداد المغربي كالتالي:

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2022

12- الأهلى 2-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2023

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أكثر الجمل بحثًا لرغبة الجماهير في معرفة طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة النهائية اليوم الأحد، حيث يرغب الأحمر في تحقيق اللقب القاري رقم 11 في البطولة الإفريقية.

حكم مباراة الأهلي والوداد

وحكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيكون الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبي المساعد الأول، والكيني جلبرت كيبكويش المساعد الثاني، والجابوني بيرا أتشو الحكم الرابع، بينما يتواجد الزيمبابوي بيتر كاماكو على الـ VAR، ومعه الثنائي الموريتاني بيدا دحان والزامبي شيكوتيشا الحكام المساعدين لحكم الـ VAR.

ويعاني الأهلي مع باملاك تيسيما، حكم مباراة إياب النهائي، بسبب خسارته 3 نهائيات من قبل تحت قيادته التحكيمية.

وأدار باملاك تيسيما ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 بين الأهلي والوداد المغربي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما خسر المارد الأحمر إيابًا بهدف ولم يتوج باللقب.

كما أدار باملاك تيسيما إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 بين الأهلي والترجي التونسي، والتي أقيمت في رادس وخسرها المارد الأحمر بنتيجة 3-0.

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا أمام أنظار باملاك تيسيما مجددًا، بعدما فاز الترجي التونسي بثلاثية دون رد، ليتفوق في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

يذكر أن باملاك تيسيما اقتربت مسيرته التحكيمية من الانتهاء، حيث زعمت تقارير صحفية في وقت سابق، أن مباراة الأهلي والوداد ستكون الأخيرة له.