الأهلي بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا، يبحث الكثيرون من عشاق كرة القدم الإفريقية عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام المباراة اليوم الأحد في إياب النهائي بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف للفريق المغربي، والتي جرت يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي.

وسيحل النادي الأهلي ضيفًا على فريق الوداد الرياضي المغربي اليوم الأحد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس في إطار إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يسعى الفريقان للفوز بلقب البطولة الأهم في القارة الإفريقية. وسيكون من الممكن متابعة المباراة عبر الإنترنت عن طريق روابط البث المباشر التي يمكن العثور عليها على الإنترنت، أو من خلال قنوات البث المحلية التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

مباراة الاهلي والوداد

تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد المغربي والتي ستقام مساء اليوم الأحد، خلال جولة النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة:

7 مساءً بتوقيت موريتانيا

8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

9 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان

10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان والأردن وفلسطين

11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال افريقيا لهذا العام بعد أن حقق فوزا كبيرا على فريق الترجي التونسي بمجموع المباراتين (4-صفر). ومن جانبه، تأهل فريق الوداد المغربي إلى النهائي بعد تخطيه فريق صن داونز الجنوب افريقي بالتعادل الإيجابي (2-2) في جنوب افريقيا، بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بدولة المغرب دون أهداف (صفر-صفر).

الأهلي بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا

وبهذا التأهل، تأمل كلا الفريقين في الفوز بلقب دوري أبطال افريقيا، الذي يعد الأهم في القارة الإفريقية. ومن المتوقع أن تكون المواجهة بين الأهلي والوداد مثيرة ومشوقة، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقب والتتويج بالبطولة.

سيناريوهات الأهلي.. حصول الأهلي على البطولة في مباراة الوداد

هناك 3 سيناريوهات للحصول النادي الأهلي على بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، في مواجهة نادي الوداد المغربي، من بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الأحد الماضي الفوز بهدفين مقابل هدف.

- السيناريو الأول: فوز الأهلي على نادي الوداد في المغرب بأي نتيجة يصبح بطلا لدوري ابطال إفريقيا لعام 2023

- السيناريو الثاني: تعادل النادي الأهلي مع الوداد المغربي بأي نتيجة يصبح بطلا لدوري أبطال إفريقيا من دوري أبطال إفريقيا.

- السيناريو الثالث: هزيمة النادي الأهلي (3-2) أو أكثر بفرق هدف فقط يصبح النادي الأهلي بطلا للبطولة.

السيناريو الرابع: هزيمة النادي الأهلي في مباراة الإياب في المغرب بنتيجة (2-1) يصبح الأهلي بطلا في حالة تفوقه على نادي الوداد بضربات الترجيح.

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التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد البيضاوي

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الوداد البيضاوي المغربي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

في خط الوسط: مروان عطية، حمدى فتحى، أليو ديانج

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

التشكيل المتوقع للوداد أمام الأهلى

ومن المتوقع أن يخوض المدرب البلجيكي سيفين فاندنبروك المدير الفنى للفريق الوداد أمام الأهلي بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: يوسف المطيع

في خط الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا

في خط الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني

في خط الهجوم: محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور.