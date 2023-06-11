بث مباشر تويتر | مشاهدة مباراة الاهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت في نهائي دوري أبطال أفريقيا

حصريًا wydad-ac-vs-al-ahly، بث مباشر تويتر | مشاهدة مباراة الاهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستتمكن جماهير الكرة العربية والإفريقية من مشاهدة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بجودة عالية ودون تقطع، وذلك من خلال بث مباشر على الإنترنت، وسيتم توفير سرعات عالية ومناسبة لجميع الباقات حتى البطيئة، ليتمكن الجميع من متابعة مباراة الأهلي والوداد دون توقف أو تقطع، ومن المقرر إقامة المباراة غدًا الأحد الموافق 11 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن للمشجعين الانتظار بفارغ الصبر للاستمتاع بمشاهدة هذا اللقاء الحاسم بين الفريقين.

الأهلي ضد الوداد

يسعى موقع بوابة الفجر إلى تقديم بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ينتظر عشاق رياضة كرة القدم في مصر والدول العربية بفارغ الصبر مشاهدة مباراة الفريقين على الإنترنت، ومن المتوقع أن تكون المباراة عصيبة للغاية، خاصة بعد القرارات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي والتي ترجح الكفة نحو بطل المغرب على حساب بطل مصر وإفريقيا، ويتطلع عشاق كرة القدم إلى متابعة البث المباشر للمباراة، لمشاهدة الأداء الرائع للفريقين وتحديد الفائز الذي سيتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

ملعب مركب محمد الخامس

ستحتضن مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية، ليتمكن عشاق كرة القدم في مصر والدول العربية والإفريقية من متابعة المباراة والتشجيع على فريقهم المفضل. ويترقب الجميع هذه المباراة الحاسمة، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وتأهيله للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، فيما يسعى الوداد المغربي لتحقيق الفوز والانتصار باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

كولر

قائمة الأهلي أمام الوداد الرياضي المغربي

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة تضم 24 لاعبا لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد عبد المنعم.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد القندوسي - محمد الضاوي كريستو - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا.

غيابات الأهلي في لقاء الوداد

يغيب عن النادي الأهلي عديد من اللاعبين في لقائه المصيري أمام الوداد الرياضي المغربي، وهم: حمزة علاء، كريم الديبس، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عبد الرحمن رشدان، كريم فؤاد، محمد أشرف، رأفت خليل، محمد فخري، برونو سافيو، شادي حسين.

فرص الأهلي للحصول على اللقب 11 الأفريقي



فرص الأهلي للحصول على اللقب 11 الأفريقي

بعد نتيجة الذهاب في مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، أمامه هذه الاحتمالات:

- في حالة فوزه بأي نتيجة يتوج الأهلى.

- في حالة التعادل أيضا بأي نتيجة يحصل على اللقب الـ 11.

- في حالة الهزيمة بفارق هدف، وسجل الأهلي، يتوج بالبطولة.

- أما في حالة الهزيمة بأي نتيجة دون أن يسجل الأهلي، يخسر البطولة.

- حال التعادل في الأهداف يتأهل الفريق صاحب عدد أكبر من الأهداف خارج ملعبه.

- في حالة التساوي في كل شيء، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة وليس الوقت الإضافي.

جاء هذا القرار من الاتحاد الأفريقي كاف من أجل منح الفريقين تكافؤ الفرص؛ حتى لا يلعب فريق على ملعبه 120 دقيقة في الإياب، ويلعب الفريق آخر 90 دقيقة على ملعبه في الذهاب.

مباراة الأهلي والوداد الرياضي المغربي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد

ينقل المباراة قناة بي إن سبورت 4 المشفرة؛ بوصفها الناقل الحصري لحقوق مباريات البطولة.

كما تقرر أن تنقل المباراة بشكل مجاني قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي.

الإثيوبي باملاك تيسيما حكم مباراة الأهلي والوداد

حكم مباراة الأهلي ضد الوداد

رغم الاعتراضات أصر الكاف على أن يكون الإثيوبي باملاك تيسيما حكم مباراة الأهلي والوداد، حكما للساحة، ومعه الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكما رابعا.

أرقام الأهلي القياسية في دوري أبطال إفريقيا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

أرقام الأهلي القياسية في دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة الأفريقية، حيث حصل على 10 بطولات سابقة بنسخ أعوام 1982، و1987، و2001، و2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021.

وفي المقابل حصل الوداد المغربى على لقبه الأفريقى ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992، 2017، 2022، منها لقبان على حساب الأهلي، منهما الأخير، وفي نفس الظروف.