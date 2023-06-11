بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت ، يقدم لكم موقع بوابة الفجر بث مباراة المرتقبة بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يواصل النادي الأهلي المصري مهمة السعي وراء تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في نسختها لعام 2023، وذلك بعد غيابه الموسم الماضي عن دائرة المنافسة على لقب البطولة، ويسعى المارد الأحمر إلى استعادة كبريائه الأفريقي والتفوق أمام الوداد المغربي، الذي سبق وحصد لقبين من النادي الأهلي في عامي 2017 و2022، ولهذا السبب، يسعى بطل مصر بكل قوته إلى العودة من مدينة الدار البيضاء بكأس البطولة والتتويج باللقب الأفريقي المرموق.

موعد مباراة الاهلي والوداد

يلتقي فريقا الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا االيوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودي.

خلال التدريبات التي خاضها فريق الشياطين الحمر في الدار البيضاء، بدأت تتضح معالم التشكيل الذي سيعتمده المدير الفني مارسيل كولر لخوض المباراة الحاسمة، ومن المتوقع أن يقوم كولر بتغيير وحيد في التشكيلة، وهو إدخال الحارس محمد الشناوي، الذي عاد إلى الفريق بعد تعافيه من الإصابة، بدلًا من الحارس الصاعد مصطفى شوبير، الذي قدم أداءً مميزًا في مباراة الذهاب، ومع ذلك، فإن خبرة الشناوي تجعله الأقرب لحراسة عرين المارد الأحمر في هذا اللقاء الحاسم.

ومن المتوقع ان يأتي تشكيل الاهلي كالتالي:-

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

وأمامه محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هانى،

وحمدي فتحي وأليوديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو

والهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد:-

تاريخيًا، التقى الفريقان الأهلي والوداد في 12 مباراة سابقة في دوري أبطال إفريقيا، بما في ذلك المباراة الحاسمة التي سيخوضانها اليوم. وحقق بطل مصر الفوز في خمس مباريات، بينما تعرض للخسارة في ثلاث مباريات، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

بدأت المنافسة بين الفريقين في دور المجموعات في نسخة 2011، حيث انتهت المباراتان بالتعادل في كل من القاهرة والمغرب بنتيجة 3-3 و1-1 على التوالي، وتواجه الفريقان مرة أخرى في نفس الدور في موسم 2016، حيث تعادل الأهلي في مباراة الذهاب وفاز في مباراة الإياب في القاهرة، وأخرج الوداد من البطولة.

وتجدد اللقاء بين الفريقين في موسم 2017، حيث التقيا ثلاث مرات، في دور المجموعات فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 2-0، وفاز الوداد في اللقاء الإياب بنتيجة مماثلة 2-0، ثم التقيا في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب بالقاهرة، وفاز الوداد في المباراة الإياب بهدف نظيف في المغرب، ليتوج باللقب الثاني في تاريخه والأول على حساب المارد الأحمر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد الرياضي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان حقق الأهلى الفوز على الوداد المغربى فى مباراة الذهاب بنهائى دورى الأبطال، والتى أقيمت يوم الأحد الماضى على ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف، ويحتاج المارد الأحمر فى مباراة اليوم لتحقيق الفوز أو تحقيق التعادل، أو الخسارة بفارق هدف بشرط تسجيل الاهلى لهدفين للتويج بلقب دورى الأبطال.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

تردد قناة المغربية الرياضية المفتوحة

وسيجري نقل مباراة الأهلي والوداد عبر قناة الرياضية المغربية المجانية المفتوحة على قمر النايل سات، وحيث يأتي ترددها على النحو التالي:

تردد: 11447.. 11514

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500