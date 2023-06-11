مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر [ كورة لايف ] بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت، شهدت محركات البحث على الإنترنت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، العديد من البحث عن مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، والذي يتوقع أن تكون مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين.

وتقدم "الفجر" خدماتها للقراء بنشر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبث المباراة عبر النايل سات، بالإضافة إلى مواعيد مشاهدة المباراة، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب في استاد القاهرة بين الفريقين الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد للوداد المغربي.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق كرة القدم في مصر والمغرب وبقية دول العالم، حيث يسعى الفريقان للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، الذي يعد الأهم في القارة الإفريقية. ومن المتوقع أيضًا الإعلان عن التشكيل المتوقع للفريقين، بالإضافة إلى اسم الحكم والمعلق الذي سيقوم بنقل المباراة عبر القنوات الناقلة.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد

في إطار بطولة دوري أبطال افريقيا لموسم 2023، تأهل فريق الأهلي المصري إلى نهائي البطولة بعد أن حقق فوزا كبيرا على فريق الترجي التونسي بمجموع المباراتين (4-صفر). وقد تميز الأهلي بأدائه القوي والمتميز خلال مباراتي الذهاب والإياب، وتمكن من تحقيق الفوز بالنتيجة العامة للمباراتين وضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

من جهته، تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي البطولة بعدما تخطى فريق صن داونز الجنوب افريقي بالتعادل الإيجابي (2-2) في جنوب افريقيا، بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب دون أهداف (صفر-صفر). وعلى الرغم من صعوبة المباراة، إلا أن فريق الوداد نجح في تحقيق التعادل الإيجابي في المباراة الثانية والتأهل إلى المباراة النهائية.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

وتعتبر مباراة النهائي بين الأهلي والوداد المغربي بمثابة تحدي كبير لكل من الفريقين، حيث يسعي كلا الفريقين للفوز بالبطولة الأهم في القارة الإفريقية. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية، وستقام على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

تنطلق مساء اليوم الأحد 11 يونيو 2023 مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بين فريقي الأهلى والوداد المغربي، على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب، في تمام الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساء أيضا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا 2023

مباراة الأهلي والوداد المغربي تقام ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا تبث في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا حصريا عبر قنوات beIN Sports فقط وستنقل على القناة الرابع، بصفتها الناقل الحصرى لكافة مباريات الأفريقية على:

التردد::12379

الاستقطاب: أفقي

الترميز:27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

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تشكيل النادي الاهلي اليوم امام الوداد

وقد أفادت التقارير تحضير المدير الفني للنادي الاهلي مفاجأة نارية بالنسبة لتشكيل الاهلي المصري اليوم لمواجهة الوداد المغربي في اياب مهائي دوري ابطال افريقيا، حيث أتي التشكيل المتوقع كالأتي:

حارس المرمي: مصطفي شوبير.

دفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني.

وسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطيه.

هجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.