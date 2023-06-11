بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا ( يلا شوت )

لايف wydad-ac-vs-al-ahly، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا ( يلا شوت )، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوداد في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء، مساء اليوم الأحد، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، حيث سجل هدفين مقابل هدف واحد للوداد، ويسعى الفريق الأحمر لتكرار هذا الإنجاز في المباراة النهائية.

ويتطلع الأهلي للثأر من خسارته في الموسم الماضي أمام الوداد في المباراة النهائية التي جرت في دور واحد، حيث خسر الفريق بنتيجة 2-0، ويسعى الأهلي لإحراز اللقب الثامن له في تاريخ البطولة.

وخاض الفريق المصري مرانه الأخير صباح يوم الخميس 8 يونيو، قبل أن يتحرك مباشرة من النادي إلى مطار القاهرة، حيث سافر الفريق إلى المغرب لخوض المباراة الحاسمة. ويعول الجهاز الفني للأهلي على قوة تشكيلته وخبرتها في البطولة، لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في مواجهة الوداد العنيد الذي يسعى لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه والثاني على التوالي.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد 11 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

تقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

تقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت قطر.

تقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب.

تقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس.

تقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

تقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "مركب محمد الخامس".

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة "be in sports 4 HD".

تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة "المغربية الرياضية" التردد الأرضي.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة وبث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر موقع "كورة بلس"، في الرابط التالي:"مباراة الأهلي والوداد".

معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم

أسندت شبكة Bein Sports مهمة التعليق على مباراة الأهلي والوداد للمعلق رؤوف خليف.

تصريحات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي

- سعيد بالمشاركة في المباراة النهائية لدوري الأبطال، أتمنى أن نخوض المباراة في أجواء صحيحة وعادلة وتابعة لقواعد فيفا، خاصة التحكيم أتمنى أن يكون عادلا

- اللاعبون في حالة تركيز عالية، وسعداء بالحالة الجماهيرية المُنتظرة في اللقاء، من أجل تلك اللحظات تُلعب كرة القدم، لذلك الكل سعيد بتلك المواجهة

- الأهلي هو من فاز في لقاء الذهاب، وهدف الوداد لم يغير أي شئ، مازلنا نحن الفائزين في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، لاعبو الأهلي لديهم الخبرات اللازمة للتعامل مع الحضور الجماهيري فسبق ولعبوا أمام 60 ألف مشجع أو أكثر في مباريات سابقة"

- الجماهير في المدرجات فقط ولكن المباراة في النهاية يتم إقامتها على أرضية الملعب بين الفريقين"

- طبيعي في كرة القدم أن يكون لدينا إصابات ويكون هناك أخطاء يُمكنني أن أقول لك كم أخطاء حدثت من لاعبي الوداد في مباراة الذهاب، كما أن اللاعبين الذين تم ذكرهم سواء علي معلول أو غيره من أكثر لاعبي الأهلي خبرة.

وعن خطأ علي معلول ظهير أيسر الأهلي في مباراة الذهاب رد كولر: "هناك خطأين تم ارتكابهما من لاعبين في الوداد والدليل أننا سجلنا هدفين"

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

- تعرفون قواعد كرة القدم جيدا، هناك لاعب من الوداد تعمد إيقاف الكرة باليد في منتصف الملعب وكان هناك عدد من لاعبي الأهلي منفردين بالمرمى، أعتقد أنه كان يستحق طرد مباشر وهذا ما أغضبنا، أن اللاعب لم يتم طرده، رغم وجود حكم ساحة وتقنية فيديو ومساعدين للحكم

- لم نقدم اعتراض على حكم مباراة الذهاب

- توقيت هدف الوداد بالطبع سبب حالة من الإحباط، ولكن كان لي رد فعل في غرفة الملابس، تحدثت مع اللاعبين بشكل قوي داخل غرفة الملابس وكان هناك جلسات ما أضمنه لكم أن الأهلي سيقدم مباراة كبيرة غدا، وجميع اللاعبين مستعدين بنسبة 100%"

- كان هناك فرصا محققة بالنسبة لنا في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الذهاب، ولم أمارس أي ضغوط على حكم مباراة الغد الإثيوبي، أنا فقط اعترضت على مواقف تحكيمية في لقاء الذهاب"

تصريحات محمد الشناوي

- نشعر بالسعادة حينما نتواجد في المغرب، المباراة ستكون صعبة وكانت مقسمة على شوطين، الشوط الأول انتهى في القاهرة ولا نفكر به إطلاقًا ونحضر أنفسنا لمباراة الغد فقط.

- مصطفى شوبير قدم مباراة قوية في الذهاب، وأي لاعب في النادي الأهلي يجب أن يكون على قدر المسؤولية، تحدثنا مع مصطفى شوبير أنا وعلي لطفي قبل بداية المباراة السابقة وبالفعل قدم مباراة كبيرة.

- لا نفكر في مباراة الذهاب ونتيجتها كل تركيزنا على مباراة الإياب، خضنا مباريات كثيرة في المغرب ونستمتع باللعب أمام هذه الجماهير الكبيرة، والأهم أن نقدم مباراة ممتعة وكبيرة.

- كل لاعبي الأهلي جاهزين لخوض المباراة وتحت أمر الجهاز الفني.

- أنتم تحبون الحديث عن الماضي وتعودون لمباراة من سنة، كل تركيزنا على مباراة الغد فقط ولا نفكر في الماضي.

- الأهلي ليس لديه عُقدة من أي فريق، نحترم أي فريق نواجهه وهذه عادة الأهلي.

ومن المنتظر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، حيث يتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ فريق الأهلي، عن لقاء الغد ضد الوداد المغربي، والمقرر إقامته على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز ذهابا على الوداد بهدفين مقابل هدف، حيث سجل بيرسي تاو وكهربا هدفي الأهلي فيما سجل لصالح الوداد سيف الدين بوهرة.

موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي والوداد في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، غدا، الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ويكفي الأهلي التعادل فقط من أجل حصد اللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.

الأهلي سيخوض مرانه الأخير اليوم السبت، على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء؛ وهو الملعب الذي يستضيف المباراة.

مران الأهلي من المقرر أن يبدأ في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بالتواجد خلال الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الخاصة بالاتحاد الإفريقي كاف.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة قبل المغادرة لخوض المران الأخير؛ استعدادا للمباراة المرتقبة.

مدرب الوداد: لدينا أفضلية تاريخية أمام الأهلي.. ولاعبونا لديهم خبرة كبيرة

تحدث فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه بالأهلي في إياب دوري أبطال إفريقيا، كما أشار شعبية الوداد في إفريقيا الكبيرة.

وأكد مدرب الوداد خلال تصريحات لموقع كاف عبر "يوتيوب": "ربما أكون أكثر خبرة بقليل بالكرة الإفريقية، أكثر من مدرب الخصم (كولر المدير الفني للأهلي)، وهذه تعد ميزة لي في المباراة النهائية.. ولكن مدرب الخصم أكثر خبرة بشكل عام وأكبر مني، لذا كل منا له ميزة".

وتابع فاندنبروك: "كانت بطولة قوية هذا الموسم تأخرنا في النتيجة ولكننا عدنا عدة مرات، لم يكن الأمر سهلًا وخاصة بعد التعادل في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة نصف النهائي".

وعن مشواره في البطولة شدد: "لم يتوقع أحد أن نعبر إلى النهائي من جنوب إفريقيا، لكن فعلنا ذلك، ولعبنا لقاءً جيدًا من الجانب الذهني، أعتقد أن خبرة هذا الجيل خلال الـ 5 أو 6 سنوات السابقة بدوري أبطال إفريقيا ميزة كبيرة، وهم يمتلكون هذا النضج ويعرفون كيف يعلبون".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

وأردف: "أحب اللعب مع الأهلي، والمباريات بين الفريقين كثيرة، واستطعنا أن نتغلب عليهم مرتين في النهائي من قبل، وهذه ستكون ميزة لنا.. أعتقد أن هذا سيكون لصالحنا على المستوى العقلي، والأهلي سيبحث عن الانتقام منا".

وعن تتويجه بأمم إفريقيا مع الكاميرون على حساب مصر 2017، قال: "هناك فارق كبير بين كرة القدم في المنتخبات وبطولات الأندية في إفريقيا، وبالتأكيد سعيد بالفوز بكأس أمم إفريقيا، ولكن الأمر سيكون مختلفًا يوم الأحد ضد الأهلي، مستوى الأندية مختلف".

وعن شعبية الوداد استطرد: "الوداد أيضًا لديه مشجعون في مختلف أنحاء العالم وإذا ذهبت إلى مختلف أنحاء العالم، ستشاهد مشجعي الوداد من كندا إلى آسيا، تمتد جذور الفريق بعيدًا، لذا إذا ذهبت إلى حساب انستجرام، ستجد رسائل من جميع أنحاء العالم، وهذا أمر جيد لأنك تشعر بالدعم أينما تذهب".

وأشار: "اللعب في مباراة على ملعب الخصم أمر مخيف بالتاكيد، لذا هي ميزة متبادلة، ميزة للفريق المضيف بلقاء الذهاب، وميزة لنا في لقاء الإياب".

واختتم: "نعطي اللاعبين الثقة لكي يتخيلوا ماذا يفعلون في المواقف خلال المباراة، كيف يسجلون الأهداف وكيف يدافعون، أما للمدرب فالأمر مختلف، على الرغم من أنك ترى بالفعل في مكان ما في عقلك ظهور النجوم على القميص، يكون لديك هذا الشعور الدافئ من أنك قريب وأنك تريد تحقيق اللقب، يجعلني هذا أكثر حماسة، أصبحنا أقرب للقب ونريد حصده".

حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.. ماذا فعل الأهلي مع باملاك تيسيما؟

ويضم طاقم حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 إيابًا كل من، الإثيوبي باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

وانتهت مباراة ذهاب بين الأهلي والوداد المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد على ستاد "القاهرة" الدولي في مباراة أدارها حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، معتز إبراهيم والذي أثار جدلًا واسعًا.

الأهلي مع حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

أدار تيسيما 9 لقاءات سابقة للأهلي، جميعها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حقق المارد الأحمر الانتصار في 3 مباريات معه، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر مباراتين فقط.

أشهر تيسيما البطاقة الصفراء 16 مرة، ولم يشهر البطاقة الحمراء في أي من المواجهات.

المباراة الأولى التي أدارها تيسيما للأهلي كانت أمام فريق البنزرتي التونسي، في الجولة الثانية من دور المجموعات في عام 2013، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

المباراة الثانية كانت في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017، حيث تعادل الأهلي بهدف أمام الوداد.

المباراة الثالثة، أقيمت في عام 2018 أمام فريق مونانا، وانتهت بانتصار الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول من دور المجموعات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

المباراة الرابعة، أقيمت في عام 2018، أقيمت في ذهاب نصف نهائي البطولة، حيث انتصر الأهلي على نظيره وفاق سطيف، حيث انتصر الأهلي بثنائية دون رد.

المباراة الخامسة، خسر الأهلي أمام الترجي في لقاء الإياب بنهائي عام 2018، في المباراة الشهير التي انتهت بثلاثية دون رد.

المباراة السادسة، لعب الأهلي أمام المريخ السوداني، عام 2021، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

المباراة السابعة، جمعت بين الأهلي ومايلودي صن داونز في دور المجموعات، وخسر الأهلي بهدف نظيف.

المباراة الثامنة، اكتسح المارد الأحمر نظيره وفاق سطيف في عام 2022، بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المباراة التاسعة، أقيمت هذا الموسم في دور المجموعات أمام ماميلودي صن داونز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.