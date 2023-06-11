مشاهدة مباراة الاهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت

الحسم wydad-ac-vs-al-ahly، بث مباشر نهائي دوري أبطال إفريقيا يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت، ستنطلق بعد ساعات قليلة مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي، وذلك على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، يدخل الأهلي المباراة وهو متقدم في النتيجة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 على ملعب القاهرة، ويحتاج الفريق المصري لتجنب الخسارة من أجل الفوز بلقب البطولة الحادية عشر في تاريخه في دوري أبطال إفريقيا ، ويمكن للأهلي أن يتأهل إلى الفوز باللقب في حالة التعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة، وذلك بعدما فاز في مباراة الذهاب.

ويسعى الأهلي إلى الفوز باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 أعوام، بعدما خسر اللقب في الموسم الماضي فقط، ويحتاج الفريق المصري إلى تسجيل هدفين على الأقل في حالة الخسارة بفارق هدف واحد، مثل 2-3، 3-4، 4-5... لأن هذه النتائج لن تعادل نتيجة مباراة الذهاب. ويأمل الأهلي في تقديم أداء جيد في المباراة الحاسمة، لتحقيق فوزه الثاني على التوالي على حساب الوداد والتتويج بلقب الدوري الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه.

بث مباشر الاهلي والوداد

تستعد جماهير كرة القدم في العالم العربي والإفريقي للإثارة والتشويق الذي سيحمله نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي، والذي سيقام على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء. ويأمل الفريق المصري الذي يلعب النهائي الرابع على التوالي، في تحقيق الفوز والتتويج باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 أعوام، وذلك بعدما خسر اللقب العام الماضي فقط.

ويحتاج الأهلي إلى تجنب الخسارة من أجل الفوز بالبطولة الحادية عشر في تاريخه في دوري أبطال إفريقيا، ويمكن للفريق المصري أن يحقق اللقب في حالة الخسارة بفارق هدف، بشرط تسجيل هدفين على الأقل. فالهزيمة بنتائج مثل 2-3، 3-4، 4-5... لن تعادل نتيجة مباراة الذهاب.

ويأمل الأهلي في تقديم أداء جيد في المباراة الحاسمة، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب الوداد، الذي يسعى بدوره لتحقيق الفوز باللقب، وذلك بتحقيق انتصار بنتيجة 1-0، أو بفارق هدفين كي يكرر تفوقه على منافسه المصري.

ويترقب الجميع مباراة النهائي بفارغ الصبر، حيث يتنافس الفريقان على لقب البطولة الأغلى في القارة الإفريقية، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتتويج باللقب، في مباراة محتدمة ومليئة بالإثارة والتشويق.

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إذا حقق الوداد الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، فسيتعادل الفريقان في النتيجة الإجمالية بنتيجة 3-3، وفي هذه الحالة، ستكون هناك فترة إضافية من الوقت الإضافي تلعب بمدة 30 دقيقة، وإذا استمر التعادل بعد نهاية الوقت الإضافي، فستجري ركلات الترجيح لتحديد الفائز بالبطولة.

ويجب الإشارة إلى أن الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد ثلاثة نسخ تم تطبيق فيها نظام المباراة الواحدة، عاد الاتحاد القاري في نسخة الموسم الحالي إلى نظام المباراتين ذهابًا وإيابًا، وبالتالي، فإن الفريق الذي يحقق الفوز في مجموع المباراتين سيتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وإذا حدث التعادل في النتيجة الإجمالية بعد نهاية مباراة الإياب، فسيتم اللجوء لفترة إضافية من الوقت الإضافي وركلات الترجيح كخيار لتحديد الفائز.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

خلال النسخ الثلاثة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، والتي تصادف أن يكون الأهلي طرفًا في جميعها، اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظامًا جديدًا بإقامة الدور النهائي من مباراة واحدة تقام على أرض محايدة يختارها الاتحاد القاري بنفسه، ويخوض الفريقان المتأهلان إلى النهائي مباراة واحدة لتحديد الفائز باللقب.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فإنه يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، كل شوط منهما لمدة 15 دقيقة، وإذا لم تحسم الأشواط الإضافية النتيجة لصالح أحد الفريقين، فإنه يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

ومع ذلك، فقد أثار هذا النظام الجديد الكثير من الجدل، خصوصًا بعد لعب الأهلي مباراته ضد الوداد البيضاوي في نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، ما اعتبره النادي المصري إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث لعب الوداد بميزة الأرض والجمهور.

وقد تم تعديل اللائحة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، لتشمل إجراء الدور النهائي على مباراتين ذهاب وإياب بدلًا من مباراة واحدة، وهو ما يعزز فرص الفريقين في المنافسة على اللقب بشكل أكبر، ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الفرق.

مشاهدة الاهلي والوداد اليوم

في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، سيتم تطبيق لائحة الدورين ربع ونصف النهائي على الدور النهائي، وهو ما قرره المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في اجتماعه بمدينة الرباط يوليو الماضي. وتنص لائحة الدورين ربع ونصف النهائي على أن:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

تقام مباريات الدورين ربع ونصف النهائي من مباراتين، ذهاب وإياب، ويتأهل الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في المباراتين إلى الدور التالي.

في حالة تعادل الفريقان في عدد الأهداف الإجمالية، فإن الفريق الذي سجل أهدافًا أكثر خارج أرضه يعتبر فائزًا.

إذا كان التعادل موجودًا في الأهداف التي سُجلت خارج الديار أيضًا، فإن الفائز تحدده ركلات الترجيح، حيث يحسم التأهل الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الركلات.

وبالتالي، فإنه لن يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حالة تعادل الأهلي والوداد في نتيجة مباراة الذهاب والإياب، وهذا ما سيتحقق في حالة فوز الوداد على الفريق الأحمر بنتيجة (2-1) في المباراة الإياب. وسيحسم الفائز من خلال ركلات الترجيح في هذه الحالة.

بث مباشر الأهلي والوداد



من المتوقع أن يلعب الجمهور دورًا حاسمًا في مباراة الأهلي اليوم ضد الوداد، حيث يمكن لتشجيع الجماهير أن يؤثر بشكل كبير على أداء الفرق ويزيد من حماس اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أدائهم. وسيملأ الملعب بالمشجعين المتحمسين الذين سيشجعون فريقيهم ويخلقون جوًا مثيرًا ومليئًا بالحماس والتشجيع.

ومن الناحية الفنية، يمكن توقع مستوى عالي من المهارة والتكتيك في هذه المباراة. ستظهر مهارات اللاعبين المميزة في التحكم بالكرة، والتمريرات الدقيقة، والتسديدات القوية. وقد يقدم بعض اللاعبين الأداء الاستثنائي ويقودوا فرقهم لتحقيق الفوز بأهداف رائعة.

وبالرغم من أن الجمهور سيكون له تأثير كبير على أداء الفرق، إلا أنه يجب على اللاعبين الاستمرار في التركيز والتحكم في أعصابهم لتحقيق النتيجة المطلوبة. وسيكون عليهم العمل بجد لتجاوز تحديات الفريق المنافس وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.