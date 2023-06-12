الأهلي يهدد عرش ريال مدريد بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا
حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023، على حساب نظيره فريق الوداد المغربي.
وتوج المارد الأحمر بالبطولة الإفريقية للمرة الـ11 في تاريخه، ليتعزز برقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على البطولة ليطارد ريال مدريد الذي يأتي متصدرقائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية في العالم.
وحصد الفريق الأحمر اللقب الدولي الـ25، بفارق أربعة ألقاب عن النادي الملكي الذي يتربع في الصدارة وقد فشل في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث خرج من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي .
وتوج النادي المصر بالسوبر الإفريقي 8 مرات، وكأس الأندية أبطال الكؤوس 4 مرات، بالإضافة للقب وحيد في الكونفيدرالية الإفريقية، ومثلها في الأفروآسيوية.
الأهلي الوداد الاهلي ضد الوداد الاهلي المصري مشاهدة مباراة الاهلي اليوم دوري أبطال أفريقيا دوري ابطال افريقيا للمحترفين دوري الأبطال 2023 هدف الاهلي اليوم تشكيل الأهلي تشكيل الوداد بي ان سبورت 4 Al Ahly vs Al Wydad بث مباشر Ahly vs Wydad تطبيق شاهد القنوات الناقلة القنوات المفتوحة أهداف مباراة الأهلي والوداد الوداد دوري ابطال افريقيا دوري أبطال أفريقيا بث مباشر الاهلي الأهلي أمام الوداد الأهلي دوري أبطال أفريقيا الأهلي ضد الوداد مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الاهلي والوداد الأهلي والوداد بث مباشر الأهلي والوداد مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي والوداد بث مباشر مباراة الأهلي والوداد تشكيل الأهلي أمام الوداد ماتش الأهلي والوداد مباراة الأهلي أمام الوداد مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي والوداد مباراة الأهلي والوداد بث مباشر مشاهدة الأهلي والوداد بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشاهدة مباراة الأهلى والوداد مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر مواجهات الأهلي والوداد موعد مباراة الأهلي والوداد نتيجة مباراة الأهلي والوداد