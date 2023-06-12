الأهلي يهدد عرش ريال مدريد بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023، على حساب نظيره فريق الوداد المغربي.



وتوج المارد الأحمر بالبطولة الإفريقية للمرة الـ11 في تاريخه، ليتعزز برقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على البطولة ليطارد ريال مدريد الذي يأتي متصدرقائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية في العالم.

وحصد الفريق الأحمر اللقب الدولي الـ25، بفارق أربعة ألقاب عن النادي الملكي الذي يتربع في الصدارة وقد فشل في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث خرج من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي .

وتوج النادي المصر بالسوبر الإفريقي 8 مرات، وكأس الأندية أبطال الكؤوس 4 مرات، بالإضافة للقب وحيد في الكونفيدرالية الإفريقية، ومثلها في الأفروآسيوية.