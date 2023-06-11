مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، تسبب تعليق عصام الشوالي على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد في جدل كبير، حيث تعرض لانتقادات حادة من قبل جماهير النادي الأحمر والجماهير المغربية، وانتهت المباراة بفوز الفريق المصري بهدفين مقابل هدف، مما يعني أن الوداد بحاجة إلى هدف وحيد فقط من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، والثالثة أمام الأهلي بالذات.

ومن المفترض أن يكون تعليق الشوالي محايدًا ومهنيًا، إلا أنه أثار غضب جماهير الأهلي والوداد على حد سواء، وذلك بسبب الألفاظ التي استخدمها والتي اعتبرها البعض مسيئة للفريقين، وعلى الرغم من ذلك، فإن الفوز باللقب ما زال متاحًا للفريقين، ويتوقع أن يكون العودة في مباراة الإياب مثيرة ومليئة بالتشويق والحماس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الأغلى في القارة الإفريقية.

وتترقب الجماهير من سيكون معلقًا على مباراة الإياب بين الكبيرين المصري والمغربي، لا سيما وأن مثل هذه المباريات التاريخية ترتبط أهدافها وأحداثها بصوت معلقيها كثيرًا.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

مباريات دوري أبطال إفريقيا منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة "بي إن سبورتس" فضائيًا.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والوداد في إياب النهائي عبر قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة لنقل مباريات القارة الأفريقية.

كما ستُذاع المباراة مجانًا ولكن عبر البث الأرضي، من خلال قناة الرياضية "TNT" المغربية.

من معلق مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" عن إسناد مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي والوداد في إياب النهائي، للمعلق التونسي الشهير "رؤوف خليف".

وربما يكون هذا النبأ مثيرًا للتفاؤل لدى جماهير الوداد، إذ كان المعلق التونسي هو نفسه من علّق على نهائي العام الماضي بالدار البيضاء أمام الأهلي عدما فاز الفريق المغربي بثنائية زهير المرتجي.

أما عبر قناة الرياضية المغربية، سيتولى المعلق المغربي "هشام فرج" التعليق على النهائي الأفريقي.

معلق مباراة الأهلي والوداد (الإياب)

رؤوف خليف - beIN Sports HD 4

هشام فرج - الرياضية المغربية (بث أرضي)

ما موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تقام مباراة الأهلي والوداد مساء الأحد الموافق 11 يونيو 2023 على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتنطلق صافرة بداية القمة المرتقبة عند الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يتواجه فريقا الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري الأحد 11 حزيران/يونيو الجاري في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكلاهما يسعى لخطف اللقب.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بعدما شهد استاد القاهرة الدولة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

نتيجة مباراة الذهاب

فاز الأهلي على ضيفه الوداد 2-1، في مباراة الذهاب.

افتتح الجنوب أفريقي بيرسي تاو التسجيل للأهلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول (45+4)، ليضيف محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 59.

وقلص الوداد الفارق إلى 1-2 في الدقيقة 86 عن طريق البديل سيف الدين بوهرة.

ألقاب الأهلي والوداد

الوداد هو حامل اللقب في العام الماضي بعد فوزه على الأهلي نفسه 2-0، ولديه في جعته 3 ألقاب (1992، 2017، 2022)، أما الأ÷لي فهو حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب بعد فوزه بالبطولة 10 مرات (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021).

من الحكم الذي سيدير النهائي؟

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما وييسا سيقود نهائي إياب دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي المصري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

بطاقة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

المباراة التاريخ التوقيت الملعب الوداد البيضاوي – الأهلي الأحد 11 حزيران/يونيو 22:00 محمد الخامس

(توقيت مكة المكرمة)

تنطلق صافرة بداية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، و10:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر والأردن والسودان وقطر وسوريا ولبنان و11:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

تعتبر قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري والوحيد لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بما في ذلك كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.