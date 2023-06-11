مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا « يلا شوت »

كورة لايف .. الآن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا « يلا شوت » ، نهائي النسخة الماضية، شهد تفوق الوداد على الأهلي في نهائي من مباراة واحدة أقيمت في المغرب، وذلك بنتيجة 2-0.

ينتظر الملايين من مشجعي الفريقين الأحمر والبيضاوي مباراة اليوم بفارغ الصبر، حيث يتوقون لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بث مباشر، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، الذي يعتبر معقل الفريق البيضاوي.

ويترقب عشاق الكرة الإفريقية هذه المواجهة الحاسمة التي ستحدد بطل دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، وسيشاهدون مواجهة شرسة ومثيرة بين الفريقين العريقين، ويتوقع أن تكون هذه المباراة ممتعة ومثيرة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الأغلى في القارة الإفريقية.

مباراة الاهلى والوداد

الاهلى والوداد بث مباشر

ويهتم عشاق الساحرة المستديرة، بمشاهدة مباراة الاهلى والوداد بث مباشر، إذ سيتم بث المباراة فوق انطلاق صافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما عبر القنوات المخصصة وهي بي ان سبورت واون سبورت الأرضية.

و كان الأهلي حقق فوزا قويا على الوداد بنتيجة 2-1 لصالح الأحمر على استاد القاهرة في لقاء الذهاب الأحد الماضي.

ماتش الأهلي والوداد مباشر

وينترظ الملايين بدء مباراة الاهلى والوداد بث مباشر، إذ يمكن للمشجعين مشاهدة مباراة الاهلى والوداد بث مباشر بكل سهولة مجانا عبر القنوات المخصصة.

وعن تاريخ مواجهات الفريقين، فالتقى النادي الأهلي مع الوداد المغربي في 12 مباراة فاز الفريق الأحمر في 5 مباريات كان آخرها مباراة الذهاب الاحد الماضى 4 يونيو، وتعادل في أربع وخسر في 3 لقاءات.

مباراة الاهلى والوداد

موعد مباراة الأهلي والوداد بتوقيت القاهرة

موعد مباراة الأهلي بتوقيت القاهرة، فكان سيكون 9 مساء قبل تغيير الساعة والتحول للتوقيت الصيفي، ولكنه أصبح في العاشرة مساء بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، لضمان التتويج باللقب الإفريقي رقم 11 في تاريخه.

حكم مباراة العودة بين الأهلي والوداد

كما يهتم الملايين من عشاق المارد، بمعرفة حكم مباراة الأهلي والوداد العودة، إذ أسند التحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، تحكيم المباراة للإثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

مباراة الاهلى والوداد

هل مباراة الأهلي اليوم مذاعة على أون سبورت؟

ويتساءل الكثير عن هل مباراة الأهلي اليوم مذاعة على أون سبورت؟، والتي ستكون بالفعل متاحة عبر القناة الأرضية.

وتعتبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم على النايل سات، قناة on time sport الأرضية والتي يمكن تشغيلها عبر الخطوات التالية:

مباراة الاهلى والوداد

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

يجب التأكد أولًا أن جهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي عبر الخطوات التالية:

1- من خلال جهاز الريموت كنترول يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات

3- توليف إعداد القناة

4- توليف تلقائي.

5- اختيار بحث رقمي

6- الانتظار حتى تمام التحميل

7- الضغط على تم

8- ومن ثم اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport ومشاهدة مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

ضبط قناة on time sport الأرضية بالإريال:

يمكن توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت:

تردد القناة: 11681

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطأ:5/6

الاستقطاب: أفقي

مباراة الاهلى بث مباشر

يتطلع الكثير إلى مشاهدة مباراة الاهلى بث مباشر، إذ سيتم عرض مباراة النهائي عير القنوات المخصصة والتي تشمل بين سبورت الناقل الحري للبطولة منذ البداية، وكذلك قناة اون سبورت الأرضية.

مباراة الاهلى والوداد

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – حمدى فتحى- مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود عبدالمنعم «كهربا».

مباراة الأهلي اليوم الساعة كام والقنوات الناقلة

ويترقب الملايين موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا اليوم، إذ تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلى والوداد بث مباشر في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

مباراة الاهلى والوداد

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة

ويترقب الملايين من المصريين موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة، إذ يواجه الأحمر الوداد المغربي اليوم في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وهناك عدة قنوات مجانية لنقل مباراة الاهلى والوداد بث مباشر اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وهي:

1- قناة أون تايم سبورت، التردد الأرضى

2- قناة الرياضية المغربية.

3- Cosmote Sport 1 HD

4- Arena Sport 1 HD Croatia

5- TVE La 1 HD

6- TF1 HD Suisse

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مباراة الأهلي اليوم مباشر

وينتظر الملايين من عشاق المارد الأحمر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر، والتي ستكون متاحة عبر القنوات التي ذكرناها بالأعلى وهي بى إن سبورت، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، على التردد الأرضى.

وعن تاريخ مواجهات الفريقين، فالتقى النادي الأهلي مع الوداد المغربي في 12 مباراة فاز الفريق الأحمر في 5 مباريات كان آخرها مباراة الذهاب الاحد الماضى 4 يونيو، وتعادل في أربع وخسر في 3 لقاءات.

رسالة كولر قبل نهائي إفريقيا

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة وأن يكون ممتعا لجماهير كرة القدم.

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت، أن اللاعبين تم تجهيزهم، وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، مشيرا إلى أن الأهلي يملك الأفضلية وهدف الوداد لم يغير النتيجة وهي فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

مباراة الاهلي والوداد في المغرب

ويمكن مشاهدة ماتش الاهلي والوداد بث مباشر كامل اليوم في نهائي أبطال إفريقيا، عبر عدة قنوات منها قناة مفتوحة، وهي اون سبورت الأرضية.