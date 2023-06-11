التموين تعلن عن ممارستين لشراء زيت الطعام



أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية الذراع الشرائى لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 3 لعام 2023/2024 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة العامة للسلع التموينية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن، وفترة الوصول من 20 يوليو إلى 5 أغسطس 2023.

وأضافت أن جلسة فض المظاريف والبت بعد غدا /الثلاثاء /منوهة بأن المورد يقدم أسعاره على أساس السداد.

من جانب آخر أعلنت الهيئة عن ممارسة رقم 3 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)، موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها،والتسليم خلال الفترة من 10 يوليو إلى 10 أغسطس 2023، وجلسة فض المظاريف والبت بعد غد /الثلاثاء/، لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة.