مشاهدة مباراة الأهلي والوداد يلا شوت نهائي أبطال افريقيا

بث مباشر الاهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد يلا شوت نهائي أبطال افريقيا ستشهد اليوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر يونيو 2023، مباراة كروية كبيرة ستجمع بين النادي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023، وسيتم إقامة المباراة على ملعب استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة بين الفريقين، وستكون فرصة لكل منهما للفوز باللقب الأغلى على الصعيد الإفريقي.

ويمكن للمشجعين متابعة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر عبر العديد من القنوات الرياضية المحلية والدولية، بما في ذلك قنوات TNT وARD Das Erste وIran 3 وZDF وIdman و3 Sport وIRIB Tv3، ويمكن الحصول على بث مباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال بعض المواقع والتطبيقات المتخصصة، ولكن عليهم دفع بعض المبالغ المالية للاشتراك.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد يلا شوت نهائي أبطال افريقيا

تم تأجيل حسم لقب البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في إفريقيا إلى المباراة الثانية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الأهلي 2-1 على الوداد على ملعب القاهرة الدولي في الأحد الماضي.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد يلا شوت نهائي أبطال افريقيا

يحتاج الأهلي إلى التعادل فقط في مباراة اليوم لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في العام الماضي، وتأكيد ريادته القارية من خلال الفوز للمرة الـ11 بالبطولة التي يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق التي توجت بها. ويمكن للأهلي أيضًا الفوز باللقب حتى في حالة الخسارة بفارق هدف واحد أمام الوداد، شريطة تسجيل هدفين على الأقل.

أما الوداد، فيجب عليه الفوز بفارق هدف واحد على الأقل، وذلك ليحمل الكأس للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، حيث سيتفوق في حالة تحقيقه لهذا الفوز على الأهلي في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، وهي القاعدة التي يتم الاحتكام إليها في حالة تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقًا للائحة المسابقة.

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يُعد هذا اللقاء النهائي الثالث الذي يجمع الوداد والأهلي، حيث سبق أن التقيا في نسختي المسابقة عامي 2017 و2022، وحقق الفريق المغربي الفوز باللقب في كلتا المناسبتين على حساب الفريق المصري.

في نهائي البطولة عام 2017 الذي كان يقام بنظام المباراتين، فاز الوداد على الأهلي بنتيجة 2-1 في إجمالي لقاءي الذهاب والعودة. وفي النسخة الماضية من البطولة، توج الفريق المغربي باللقب مرة أخرى بعد تغلبه على الفريق المصري 2-0 في مباراة فاصلة جرت على نفس الملعب الذي سيستضيف اللقاء النهائي.

وعلى الرغم من ذلك، يتفوق الأهلي على الوداد في سجل مباريات الفريقين السابقة، حيث حقق نادي القرن في إفريقيا 5 انتصارات على الفريق الملقب بـ "وداد الأمة" الذي فاز في 3 مباريات، وتعادل الفريقين في 4 مباريات، خلال 12 مواجهة سابقة أقيمت بينهما في دوري الأبطال.

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تتميز مباريات الوداد والأهلي في المغرب دائمًا بالإثارة والندية، ولم يخل الست لقاءات السابقة بينهما من الأهداف، حيث فاز الوداد في ثلاث مباريات وفاز الأهلي في مباراتين، وتعادلا الفريقان مرة واحدة بنتيجة 1-1.

ويتطلع الوداد، الذي يشارك في النهائي للمرة السادسة، إلى تحقيق الفوز وإهداء كرة القدم المغربية ثامن ألقابها في دوري الأبطال، والتفوق على غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي الذي يتشارك معه رصيد 3 ألقاب لكل منهما، ليصبح بذلك الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة في تاريخ المغرب، والجيش الملكي هو الفريق الوحيد الذي حصل على لقب واحد بالمسابقة.

يعول الوداد على عاملي الأرض والجمهور في محاولته لتحقيق الفوز، حيث لعب بنجاح 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة خلال مسيرته في النسخة الحالية على ملعبه، دون أن يتلقى أي خسارة، وكان الفريق الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في جميع مبارياته التي لعبها على ملعبه هذا الموسم، مما يزيد من تفاؤل جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية غدًا.

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الأهلي من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا، بعد أن فاز ببطولة إفريقيا. الدوري رقم قياسي تسع مرات. لديهم تاريخ غني في كرة القدم الأفريقية، ويمكن أن يعزى نجاحهم إلى بنية فريقهم القوية وتكتيكاتهم. لاعبو الأهلي الأساسيون هم محمد الشناوي وعلي معلول وجونيور أجايي. يلعبون بطريقة 4-2-3-1، مع التركيز على كرة القدم القائمة على الاستحواذ والهجمات المرتدة السريعة. تكمن قوتهم الرئيسية في خط الوسط، حيث لديهم لاعبون مبدعون يمكنهم فتح الدفاعات بسهولة. ومع ذلك، قد يكون دفاعهم ضعيفًا في بعض الأحيان، ويميلون إلى الاعتماد بشكل كبير على الذكاء الفردي للفوز بالمباريات. – من ناحية أخرى، الوداد هو نادٍ مغربي لكرة القدم حقق أيضًا نجاحًا في كرة القدم الأفريقية، بعد أن فاز دوري ابطال افريقيا مرتين. لديهم هيكل فريق قوي ولاعبوه الرئيسيون هم أيوب الكعبي ويحيى جبران ومحمد أونجم. يلعب الوداد بطريقة 4-2، مع التركيز على أسلوب لعب مباشر أكثر. تكمن قوتهم الرئيسية في جسديتهم وقدرتهم على الفوز في المبارزات الجوية. ومع ذلك، يمكن أن يكافحوا لتحطيم الدفاعات المنظمة جيدًا ويمكن أن يكونوا ضعفاء في الهجمات المرتدة. – – عندما يتعلق الأمر بتحليل المباراة، فإن كلا الفريقين لهما أساليب لعب متباينة. سيسعى الأهلي للسيطرة على الاستحواذ وخلق الفرص من خلال الهجمات المرتدة السريعة، بينما سيسعى الوداد إلى اللعب بأسلوب مباشر أكثر واستخدام قوته البدنية لصالحه. سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين متكافئ نسبيًا، حيث فاز الأهلي بثلاث مواجهات من آخر ست مواجهات. لكن المواجهة الأخيرة بين الفريقين شهدت تقدم الوداد في الصدارة بفوزه بنتيجة 2-0 في مراحل المجموعات بالمسابقة. ستعتمد نتيجة المباراة على الفريق الذي يمكنه فرض أسلوب لعبه على اللعبة. من بين العوامل التي تغير مجريات اللعب المحتملة للأهلي جونيور أجايي، الذي كان في حالة جيدة هذا الموسم، ومحمد الشناوي، أحد أفضل حراس المرمى في إفريقيا. بالنسبة للوداد، سيكون أيوب الكعبي، الذي سجل ستة أهداف في المسابقة حتى الآن، هو اللاعب الأساسي إلى جانب يحيى جبران، الذي كان بمثابة حجر صخرة في الدفاع.