قائمة هدافي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

مع مراعاة فروق التوقيت والمهارات والإبداع دقت الحادية عشرة في المغرب، وانتزع الأهلي اللقب الإفريقي بعد التعادل مع الوداد المغربي ١/١ وسط جماهيره الهادرة، ورد اعتباره في أعقاب خسارة العام الماضي في نهائي نسخة البطولة من العام الماضي أمام نفس الفريق في المغرب. 

ليتسلم الأهلي الكأس ويتقلد الفرسان الحمر الميداليات الذهبية بعد نهاية اللقاء المتوتر، والذي كاد الأهلي يعاقب فيه منافسه بأكثر من هدف خاصة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليبقى الأهلي البطل المتوج وسيد أسياد إفريقيا.

 

أحرز الأهلي 27 هدفًا، سجلها 9 لاعبين في مشوار الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة.

تصدر قائمة هدافي الأهلي محمود كهربا برصيد 6 أهداف، يليه بيرسي تاو وأحرز 5 أهداف، ثم حسين الشحات ومحمد عبد المنعم برصيد 4 أهداف لكل منهما، ويليهما حمدي فتحي برصيد 3 أهداف، وأحرز محمد شريف هدفين، وأخيرًا أحرز كل من أحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ورأفت خليل هدفًا واحدًا.

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