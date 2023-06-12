أهداف مباراة الأهلي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، للمرة الحادية عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على حساب نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.





وحصد الأهلي اللقب بفضل تفوقه 3-2 في النتيجة الإجمالية بعد انتصاره 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي.



وعزز الأهلي رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر أربعة أعوام.





