أهداف مباراة الأهلي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا
أهداف مباراة الأهلي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا
توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، للمرة الحادية عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على حساب نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.
وحصد الأهلي اللقب بفضل تفوقه 3-2 في النتيجة الإجمالية بعد انتصاره 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي.
وعزز الأهلي رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر أربعة أعوام.
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