بعد تتويج الأهلي.. موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل لبطولة كأس العالم للأندية عقب التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره فريق الوداد المغربي.
وفي سياق متصل يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان عن موعد منافسات كأس العالم للأندية لموسم 2022-2023، والذي يقام في المملكة العربية السعودية.
الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية
الأهلي المصري- بطل إفريقيا
مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل دوري أبطال أوروبا
اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي
أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا
أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا
كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف
موعد انطلاق كأس العالم للأندية
ومن المنتظر أن يقام مونديال الأندية لنسخة 2022-2023 في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر لعام 2023، في المملكة العربية السعودية.
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