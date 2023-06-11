209 % نمو بحركة تداول البضائع بميناء شرق بورسعيد خلال مايو 2023



قفز حجم البضائع المتداولة بميناء شرق بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مايو الماضي إلى 859180 ألف طن من الكلينكر والملح والجبس والأسمنت المعبأ والحديد، بزيادة قدرها 209.8% مقارنة بذات الفترة خلال 2022.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين - في بيان، اليوم /الأحد/ - "إن ميناء شرق بورسعيد يعد أحد أهم الموانئ التابعة المطلة على البحر المتوسط".

وأضاف أن الميناء يساهم بدور كبير في تعزيز وزيادة حركة الصادرات المصرية من مواد البناء، كالأسمنت بنوعيه والحديد والكلينكر، للأسواق الخارجية، خاصة الدول التي يعاد الإعمار والتنمية بها، مشيرا إلى استقبال الرصيف الغربي السفينة القادمة من تركيا، لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر وتصديره إلى كوت ديفوار، حيث تعتبر الدول الإفريقية المستورد الأول لخام الكلينكر والأسمنت الأبيض والحديد عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد، مما يعد انعكاسا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع.

كما استقبل الميناء السفينة جةضءؤة القادمة من ميناء الإسكندرية لشحن 30 ألف طن من خام الكلينكر إلى لبنان، وذلك في إطار رؤية المنطقة الاقتصادية في فتح أسواق جديدة وزيادة وتعزيز حركة الصادرات من الموانئ المصرية.

وفي هذا الصدد، يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وعمليات الشحن على الأرصفة.