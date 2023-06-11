كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم الأحد دوري أبطال إفريقيا « يلا شوت »

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم الأحد دوري أبطال إفريقيا « يلا شوت »، يستضيف استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد لقاء الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ونادي الوداد البيضاوي المغربي. وتشهد هذه المباراة تجدد الصراع الكروي بين الفريقين اللذين يتميزان بتاريخ حافل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقد التقى النادي الأهلي مع الوداد المغربي من قبل في إحدى عشرة مباراة خلال ست مواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تمكن الأهلي من الفوز في مباراتين فقط، فيما فاز الوداد بثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات. ويعتبر الأهلي من أكثر الفرق تحقيقًا للألقاب في تاريخ البطولة برصيد 10 ألقاب، فيما يسعى الوداد لتحقيق لقبه الثامن في تاريخه والتفوق على غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي الذي يتشارك معه رصيد 3 ألقاب لكل منهما.

ويتوقع أن يكون لقاء اليوم بين الأهلي والوداد مثيرًا وندية، وسيحاول كل فريق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب. ومن المنتظر أن يستخدم المدربون أفضل الخطط والتكتيكات لتحقيق الفوز، وسيعول الأهلي على جماهيره الغفيرة التي ستدعمه خلال المباراة، في حين سيحاول الوداد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في محاولة للفوز بالمباراة.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد

الأهلي ضد الوداد الرياضي موعد مباراة الوداد الرياضي والأهلي اليوم 2023-06-11 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.. تنطلق مباراة الأهلي والوداد الرياضي اليوم 2023-06-11 في دوري أبطال إفريقيا على موقع كورة العرب.

موعد مباراة الوداد والأهلي

موعد وتوقيت مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، يلتقي الفريقين الوداد الرياضي والأهلي اليوم 2023-06-11 في دوري أبطال إفريقيا الساعة 22:00.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد وتوقيت مباراة الوداد الرياضي والأهلي.. سيتم نقل مباراة الأهلي والوداد الرياضي عبر قناة beIN SPORTS 4 HD وذلك اليوم 2023-06-11 في دوري أبطال إفريقيا، وسيتم التعليق على مباراة الوداد والأهلي من خلال المعلق رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد

سيمثل الفائز باللقب القارة الأفريقية في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر القادم، ليصبح الفريق العربي الثاني الذي يشارك في المونديال برفقة اتحاد جدة، الذي توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

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حظوظ الفريقين

وتأجل حسم التتويج بلقب البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في إفريقيا إلى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي 2-1 على الوداد على ملعب القاهرة الدولي الأحد الماضي.



ويكفي الأهلي التعادل فقط في مباراة اليوم لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في العام الماضي، وتأكيد ريادته القارية من خلال الفوز للمرة الـ11 بالبطولة التي يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق التي توجت بها.

ومن الممكن أن يحرز الأهلي كأس البطولة أيضًا حتى حال خسارته بفارق هدف واحد أمام نظيره المغربي، شريطة تسجيل فريق المدرب السويسري مارسيل كولر هدفين على الأقل.

أما الوداد، فأصبح يتعين عليه الفوز 1-0 على الأقل، من أجل حمل الكأس للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، حيث سيتفوق في تلك الحالة على الفريق المصري في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقًا للائحة المسابقة.

أما في حال انتهاء اللقاء بفوز الوداد 2-1، أي نفس النتيجة التي فاز بها الأهلي في مباراة الذهاب، فسوف يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفائز باللقب.

النهائي الثالث

ويعد هذا هو النهائي الثالث الذي يقام بين الوداد والأهلي، بعدما سبق أن التقيا بالدور ذاته في نسختي المسابقة عامي 2017 و2022، حيث توج الفريق المغربي باللقب في كلتا المناسبتين على حساب الفريق المصري.

وفاز الوداد على الأهلي 2-1 في إجمالي لقاءي الذهاب والعودة بنهائي البطولة عام 2017، الذي كان يقام بنظام المباراتين، قبل أن يواصل الفريق المغربي تفوقه بعدما توج باللقب على حساب الفريق المصري أيضا بعدما تغلب عليه 2-0 في نهائي النسخة الماضية، الذي جرى من خلال مباراة فاصلة أقيمت على نفس الملعب الذي يستضيف لقاء الغد.

ورغم ذلك، يتفوق الأهلي على الوداد في سجل مباريات الفريقين السابقة، حيث حقق نادي القرن في إفريقيا 5 انتصارات على الفريق الملقب بـ”وداد الأمة”، الذي فاز في 3 مباريات، في حين خيم التعادل على 4 مباريات، وذلك خلال 12 مواجهة سابقة أقيمت بين الفريقين بدوري الأبطال.

إثارة وندية

ودائمًا ما تتسم مباريات الوداد والأهلي في المغرب بالإثارة والندية، فلم تخل المباريات الست الماضية التي جرت بينهما هناك من الأهداف، علمًا بأنها شهدت 3 انتصارات للوداد مقابل فوزين للأهلي، بينما تعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 1-1.

ويحلم الوداد، الذي يشارك في النهائي للمرة السادسة، بإهداء كرة القدم المغربية ثامن ألقابها في دوري الأبطال، والانفراد بالرقم القياسي كأكثر أندية المغرب حصولًا على البطولة، والذي يتقاسمه حاليًا مع غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، في حين حصل الجيش الملكي على لقب وحيد بالمسابقة.

ويعول الوداد، الذي يتطلع لأن يصبح أول فريق مغربي يتوج باللقب في نسختين متتاليتين، على عاملي الأرض والجمهور، اللذين لعبا دورًا هامًا في تحقيقه 5 انتصارات وتعادلًا وحيدًا خلال مبارياته الست التي خاضها على ملعبه خلال مسيرته بالنسخة الحالية، دون أن يتلقى أي خسارة.

كما كان الوداد هو الفريق الوحيد من بين أندية البطولة الذي حافظ على نظافة شباكه في جميع لقاءاته التي لعبها على ملعبه هذا الموسم، وهو ما يعزز من تفاؤل جماهيره بشأن قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية غدًا.

مشوار الوداد

وبصفة عامة، خاض الوداد 13 مباراة في مشواره بالبطولة هذا الموسم، حيث حقق 6 انتصارات و3 تعادلات ونال 4 هزائم، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويمتلك الوداد العديد من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك، يأتي في مقدمتها المهاجم السنغالي بولي سامبو، هداف الفريق في المسابقة برصيد 7 أهداف، وكذلك الظهير الأيسر يحيى عطية الله، الأكثر مشاركة في مسيرة الفريق بالبطولة، بعدما لعب 1170 دقيقة حتى الآن، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في إحصاءات لاعبي كرة القدم، بالإضافة لنجمي الوسط يحيى جبران وأيمن الحسوني.

وربما يفتقد الفريق خدمات جناحه الأيسر زهير المترجي، الذي قاد الوداد للتتويج باللقب الموسم الماضي بتسجيله هدفي الفريق في مرمى الأهلي بنهائي النسخة الماضية للمسابقة، وذلك بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم.

النهائي الـ 16

من جانبه، يتطلع الأهلي، الذي يلعب النهائي الـ16 في دوري الأبطال، لمنح الكرة المصرية لقبها الـ17 في المسابقة القارية، حيث تحمل أندية مصر الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، بعدما حصل الزمالك على 5 ألقاب ونال الإسماعيلي لقبًا وحيدًا، بخلاف ألقاب الأهلي العشرة.

ورغم صعوبة مهمته، يطمع الأهلي، الذي يخوض النهائي السادس خلال المواسم السبعة الأخيرة بدوري الأبطال، في الحصول على اللقب للمرة الثالثة خلال آخر 4 نسخ.

ويمتلك الأهلي سجلًا لا بأس به خلال رحلاته خارج ملعبه، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا بينما تكبد خسارتين خلال لقاءاته الستة التي لعبها بعيدًا عن قواعده في النسخة الجارية للمسابقة.

وتمكن الأهلي من هز الشباك في 4 لقاءات خلال مواجهاته خارج مصر وعجز عن التسجيل في مباراتين فقط، وهو ما يبرز قوته الهجومية في ملاعب منافسيه، التي شهدت تسجيله 10 أهداف.

في الوقت نفسه، حافظ الأهلي على نظافة شباكه في 4 مواجهات في لقاءاته الستة التي لعبها خارج ملعبه، وهو ما يكشف أيضًا عن تماسك خط دفاعه بعيدًا عن مصر، باستثناء مباراته ضد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، التي تلقى خلالها خسارة موجعة 2-5 في مرحلة المجموعات.

مشوار الأهلي

وخلال مشواره بالموسم الحالي في دوري الأبطال، حقق الأهلي 9 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين، وأحرز لاعبوه 26 هدفًا واستقبل مرماه 9 أهداف.

ويبحث الأهلي عن تقليص الفارق الذي يفصله عن ريال مدريد الإسباني في منافستهما الشرسة على صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب الدولية في العالم، والتي يتربع الفريق الملكي على قمتها حاليًا برصيد 29 لقبًا، بفارق 5 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أبناء القلعة الحمراء.

واكتملت عناصر الأهلي الأساسية للمواجهة المرتقبة، بعدما تعززت صفوفه بعودة حارس مرماه الدولي المخضرم محمد الشناوي، الذي تعافى من الإصابة العضلية التي تعرض لها أخيرًا، وتسببت في غيابه عن لقاء الذهاب.

يذكر أن الفائز باللقب سوف يلتقي في مباراة كأس السوبر الأفريقي مع اتحاد الجزائر، الذي توج بالكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الحالي، على حساب يانج أفريكانز التنزاني بالدور النهائي للبطولة، في وقت سابق من الشهر الجاري.