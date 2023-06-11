خالد داغر رئيس الأوبرا ينعى الدكتورة ماجدة صالح أول باليرينا مصرية

نعى الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الدكتورة ماجدة صالح اول باليرينا مصرية والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاحد 11 يونيو بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس الاوبرا ان الراحلة احدى رائدات فن الباليه المصرى، مشيرا إلى اسهاماتها المتعددة فى هذا المجال وتمثيلها الوطن فى العديد من المحافل الدولية إلى جانب مشاركتها بفاعلية فى اثراء الحياة الثقافية المحلية، واكد ان مشاركتها فى اولى العروض المتخصصة عام 1966 اتاح الفرصة لاستمرار وازدهار فن الباليه فى مصر، وقدم العزاء لأسرتها وأصدقائها داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

وفاة ماجدة صالح

أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، رحيل الفنانة الدكتورة ماجدة صالح، إحدى رائدات فن الباليه في مصر.

نبذة عن ماجدة صالح

جدير بالذكر أن ماجدة صالح أول عارضة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، حصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي"، نالت بعده وسام الاستحقاق، شاركت فى العديد من العروض على خشبة مسرح البولشوي ومسرح قصر المؤتمرات بالكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها خلال سبعينيات القرن الماضي.

وقالت دار الأوبرا في بيان عنها، أنّ الراحلة هي أول راقصة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، وحصلت مع 4 زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان (نافورة بختشي سراي) للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، ونالت بعده وسام الاستحقاق».

وأضافت دار الأوبرا: رقصت ماجدة صالح على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين، وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي، في جولة فنية أجرتها في سبعينيات القرن الماضي.