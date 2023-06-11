مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت الآن في نهائي دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت الآن في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت الآن في نهائي دوري أبطال إفريقيا، تترقب جماهير كرة القدم العربية وخاصة الجماهير المصرية بشغف مباراة الأهلي والوداد المغربي، التي ستُقام مساء اليوم الأحد الموافق 11 يونيو، على أرضية ملعب المركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك ضمن منافسات إياب دور نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويتطلع المشجعون إلى مشاهدة مواجهة مثيرة وحاسمة بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي للفوز وتحقيق اللقب الأغلى في القارة الإفريقية، بينما يسعى الوداد لتحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، ويترقب الجميع اللحظات الحاسمة في المباراة، وسط توقعات بأداء مميز وتألق من اللاعبين على أرض الملعب.

بث مباشر الاهلي والوداد

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة الوداد ضد الاهلي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم

يتجدد اللقاء بين الوداد والاهلي هذا المساء في اللقاء الأخير بدور النهائي، فكلاهما يبحث عن اللقب سواء الأهلي إلى يبحث عن الثأر أو الوداد الذي يرغب في كتابة التاريخ من أوسع أبوابة ومواصلة علو كعقبه على الخصم والدفاع عن لقبه.

وحسم الأهلي لقاء الذهاب لصالحه بعدما تمكن من تحقيق الفوز على الوداد المغربي في استاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف وحيد، مما قد يجعل لقاء الإياب اليوم ذات سيناريوهات مثيرة.

وأصبح أمام الوداد بحاجه اليوم للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين على الأقل من أجل التتويج باللقب الرابع تواليًا، وذلك بعدما سهل عليه الأمور بعض الشيء في لقاء الذهاب بتسجيله هدف.

بينما الأهلي المصري فلديه العديد من الخيارات من أجل حسم اللقب الحادي عشر لصالحه والثأر من الخصم، فهو بحاجه للتعادل بأي نتيجة، أو الفوز، أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل نتيجة أكبر من 2/1 أي على سبيل المثال ثلاثية لهدفين فيتوج بشكل رسمي باللقب، أما نتيجة هدفين لهدف فيلجأ الفريقين لركلات الترجيح دون أشواط إضافية.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يدرك أهمية هذه المباراة وأن التاريح في النهائيات مع الوداد ليس في صالحه وبالأخص أنه خسر لقبين من الخصم في موسم 2017، والموسم الماضي بعدما توج الوداد باللقب على حسابه ليصطدم معه للمرة الثالثة.

كتيبة المدير الفني للأحمر مارسيل كولر قامت بالتحضير الجيد لهذه الموقعة من أجل محاولة خطف اللقب من أنياب الخصم لكسر العقدة والتتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه، والثأر من الخصم كونه هذا الأمر يحفز اللاعبين لتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي والعودة من المغرب بالأميرة السمراء، ولكن هذا يتطلب منه التركيز والحذر الشديد من الخصم الليلة لنيل مراده.

وفي نفس السياق، يصب التاريخ في صالح الوداد المغربي هذا اليوم، فهو يعتبر عقدة للمارد الأحمر في النهائيات كونه خطف منه لقبين في أخر 5 مواسم سابقة، وكان أخرهم الموسم الماضي 2022 بعدما توج باللقب بعدما انتصر عليه بهدفين دون رد على نفس الملعب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

واستعد الفريق المغربي لهذه الموقعة بشكل قوي وتركيز عالي، حيث يرغب اليوم استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل خطف اللقب الرابع في تاريخه ومواصلة اعتلاء منصات التتويج على حساب الأهلي وتأكيد تفوقه على الأحمر في النهائيات، ولكن عليه الحذر لنيل مراده.

تاريخ مواجهات الاهلي والوداد

إلتقى الأهلي والوداد في 12 مباراة بدوري أبطال إفريقيا، فاز المارد الأحمر في 5 منها وخسر 3، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

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