بينهم أطفال.. 27 قتيلًا و147 مصابًا جراء الأمطار الغزيرة في باكستان

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشفت وكالة فرانس برس، عن مصرع 27 شخصا جراء الأمطار الغزيرة، التي تبعتها رياح عاتية بينهم ثمانية أطفال في شمال غرب باكستان، خمسة أخوة تراوح أعمارهم بين عامين و11 عاما.

وقال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث في باكستان تيمور علي خان، إن 12 شخصا على الأقل دفنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم وأن أكثر من 140 شخصا جرحوا ونفق أكثر من مئتي رأس من الماشية.

وكانت العواصف ضربت أربع مناطق في إقليم خيبر بختونخوا في وقت متأخر أمس السبت وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في هذه المناطق.

وفي الوقت نفسه، يشق إعصار طريقه عبر بحر العرب باتجاه سواحل باكستان والهند ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في نهاية الأسبوع.

وقالت السلطات الباكستانية إنها ستبدأ بإجلاء بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف أسرة من على طول الساحل في إقليم السند بما في ذلك في مدينة كراتشي الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.

وقررت السلطات الباكستانية نشر الجيش اعتبارا من الاثنين لتقديم المساعدة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية إن الإعصار يمكن أن يجلب رياحا وعواصف وفيضانات في المدن اعتبارا من مساء الثلاثاء مع اقترابه من المنطقة ونصحت صيادي السمك بعدم الإبحار إلى عرض البحر حتى انتهاء هذه الأحوال الجوية السيئة بحلول 17 يونيو الحالي.

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